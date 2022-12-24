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Рыбалка: Александрия после первой части текущей УПЛ могла бы быть и выше Динамо

Премьер-лига
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Разница в турнирной таблице совсем небольшая

Рыбалка: Александрия после первой части текущей УПЛ могла бы быть и выше Динамо

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка прокомментировал конкуренцию с "Динамо" в турнирной таблице:

- Сейчас, после первого круга, "Александрия" на уровне с "Динамо" по потерянным очкам. Для тебя это вообще значит что-то быть на уровне с "Динамо" в "Александрии"?

- У нас очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше "Динамо". Потеряли очки в последней игре с "Рухом", проиграли "Металлисту" в большинстве... Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли – могли бы на втором месте уже быть", - сказал Рыбалко.

Отметим, что после первой части сезона "Динамо" занимает третье место, а "Александрия" идет на пятой строчке. Разрыв между командами составляет шесть очков, однако у "горожан" есть два матча в запасе.

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В статье: Сергей Рыбалка Динамо (Киев) Александрия
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Источник:
Пряма Червона

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