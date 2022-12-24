Рыбалка: Александрия после первой части текущей УПЛ могла бы быть и выше Динамо

Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка прокомментировал конкуренцию с "Динамо" в турнирной таблице:

“ - Сейчас, после первого круга, "Александрия" на уровне с "Динамо" по потерянным очкам. Для тебя это вообще значит что-то быть на уровне с "Динамо" в "Александрии"?

- У нас очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше "Динамо". Потеряли очки в последней игре с "Рухом", проиграли "Металлисту" в большинстве... Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли – могли бы на втором месте уже быть", - сказал Рыбалко.