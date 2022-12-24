Трубин: Наше знакомство с Йовичевичем началось с его вдохновляющего выступления перед командой

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о работе с Игорем Йовичевичем:

“ – Игорь Йовичевич принял "Шахтер" после Де Дзерби. С чего началось ваше с ним знакомство?

– Он перед командой выступил: “Хотя мы и собрались после длительного перерыва в омоложенном составе, “Шахтер” – это “Шахтер”. Есть максимальные цели и будем работать над их достижением, потому что "Шахтер" привык только побеждать. Здесь не мальчики, а ведущие игроки”. Это нас очень вдохновило.

– Что для вас, как для вратаря, изменилось с его приходом?

– Конечно, каждый тренер видит игру по-своему, есть новшества и в силовой работе, и в тактике, в усовершенствовании техники. Для меня лично это очередной положительный опыт, ведь у нас были и португальские штабы, и итальянские, сейчас у нас тренер вратарей – испанец, Франсиско Галан из “Атлетико” (Мадрид). Я работаю с большим интересом и жду новых сборов, матчей, турниров.

– Но, согласитесь, первые контрольные матчи обновленного “Шахтера” не впечатляли – вашу команду даже называли сборной...

– Ну, знаете, сказать можно что угодно. Конечно, был элемент несыгранности, еще нужно было привыкнуть к требованиям Мистера. Однако, в конце концов, мы все знали друг друга, многие еще со времен академии. Так что “Шахтер” работал по своему плану, осенние результаты подтвердили, что это было не зря.

– "Шахтер", где уже не было игроков уровня Тайсона, Марлоса, Мораэса, Исмаили, Алана Патрика, выглядел очень необычно. А для вас?

– Те, кого пригласили в этом году в “Шахтер”, и без ухода легионеров заслужили свой шанс. Конечно, вы перечислили великих мастеров, но Тайсон, Марлос, Алан не одну сотню матчей уже сыграли, в них верили. Молодежь же делает первые шаги, им тяжело, им нужно адаптироваться. Поэтому призываю болельщиков верить в наших футболистов, у них есть запас прочности и возможность прогрессировать. Верю, что они покажут, что не хуже и имеют хорошие перспективы в футболе.

– Достаточно посмотреть на командные фото "Шахтера" годовой, двухлетней давности, чтобы убедиться, как изменилась команда. И возле вас как вратаря больше нет Исмаили, Додо, Марлона, слухи отправляют в Нидерланды Матвиенко, а также уверяют, что может пойти Кривцов. Нет боязни за защиту?

– Нет, потому что незаменимых не бывает. “Шахтер” доказывал своими успешными трансферами, что наши игроки прогрессируют и выходят на мировой уровень. Что ж, значит, и ушедших мы сможем достойно заменить, подготовить новых звезд. Матвиенко у нас уже опытный лидер. Рядом – Кривцов, Бондарь, который тоже прогрессирует. И среди молодежи есть способные игроки обороны, вот у Фарины, например, есть все шансы стать высококлассным защитником.

Каждый из молодых игроков хочет стать чемпионом, достичь чего-нибудь в еврокубках и сборной. Все с ответственностью относятся к своим задачам. В конце концов мы еще ничего не достигли, впереди – решающая часть сезона”, - сказал Трубин.