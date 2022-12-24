Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже нашёл клуб в Бразилии. Легионер Металлиста не вернется в Украину этой зимой
Не перейдет в "Днепр-1"
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
Правый защитник харьковского "Металлиста" Маилтон не вернется в Украину по истечении срока текущей аренды.
Защитник уже перешел в новый клуб - "Понте Прета". Арендное соглашение подписано сроком на один год.
Вторую половину 2022-го бразилец провел на правах аренды в "Шапакоэнсе", к которому он присоединился 18 июля. Интересно, что на тот момент после полноценного перехода в "Металлист" прошло всего 17 дней.
Всего в активе Маилтона один ассист в шести матчах в составе "Металлиста", за который защитник тогда еще выступал на правах аренды. Полноценный трансфер харьковчане оформили летом 2022 года за 800 тысяч евро и подписали контракт с футболистом на два года.
Популярное сейчас
- Полузащитник Манчестер Сити прибыл из сборной Англии с излишним весом. Он не может играть
- Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
- Взял по акции. Стаховский поделился своими трофеями на войне
- Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО