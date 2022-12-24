Уже нашёл клуб в Бразилии. Легионер Металлиста не вернется в Украину этой зимой

Правый защитник харьковского "Металлиста" Маилтон не вернется в Украину по истечении срока текущей аренды.

Защитник уже перешел в новый клуб - "Понте Прета". Арендное соглашение подписано сроком на один год.

Вторую половину 2022-го бразилец провел на правах аренды в "Шапакоэнсе", к которому он присоединился 18 июля. Интересно, что на тот момент после полноценного перехода в "Металлист" прошло всего 17 дней.

Всего в активе Маилтона один ассист в шести матчах в составе "Металлиста", за который защитник тогда еще выступал на правах аренды. Полноценный трансфер харьковчане оформили летом 2022 года за 800 тысяч евро и подписали контракт с футболистом на два года.