Итоги первой части сезона УПЛ. Шахтер. Бразильцев почти нет, зато есть Мудрик

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Шахтере", в который немногие верили до старта сезона, ведь потеря легионеров, а также наставника, полгода собиравшего и строившего команду под себя - это всегда ощутимо. Однако в первой половине кампании "горняки" справились, сумев не только хорошо показать себя в ЛЧ, но и вести борьбу за золото в УПЛ.

Результаты

2-е место, 30 очков, 29 забитых, 11 пропущенных

После прихода на тренерский мостик "Шахтера" Игоря Йовичевича, а также серьезного изменения состава, никто особо не понимал, чего в будущем ожидать от "горняков". Первые туры лишь подтверждали скепсис - "оранжево-черные" не проигрывали, но победы добывались с трудом, да и игра в атаке не была идеальной. Однако к середине кампании команду Йовичевича прорвало - была игра, красота, разгромы. Ближе к концу молодые игроки атаки выдохлись, клуб по делу проиграл "Днепру-1", взял лишь очко с "Зарей", но в целом послевкусие осталось приятным.

Во многом помогли успехи в ЛЧ. Еще до старта еврокубков "Шахтер" списали со счетов, однако уже в первом туре команда хлопнула разобранный "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Дальше были ничьи с "Селтиком" и достойные матчи против "Реала" (1:2, 1:1). За тур до финиша коллектив Йовичевича обеспечил третье место, а потому последующие 0:4 от "РБ" воспринимались не так печально - все-таки мотивированный немецкий клуб пока выглядит куда сильнее.

Трансферы и состав

Начало военных действий на территории Украины отразились на "Шахтере". Сильно отразились. Не будем считать деньги президента "горняков", однако кадровые потери были очень ощутимы. Ушли все легионеры, на которых строилась игра. Кто-то покинул команду с концами (Патрик, Фернандо, Нерес, Додо, Антонио, Исмаили, Мораес), кто-то из иностранцев еще может вернуться, ведь ушел лишь в аренду (Соломон, Тете (их контракты рассчитаны до зимы 2023-го), Педриньо, Майкон, Сиприано, Марлон). Руководство уверенно, что ФИФА защищает лишь игроков, но не клубы, в том числе сам "Шахтер", которые почти задаром теряют кадры. Отсюда и поиск справедливости вместе с исками в суд.

Восполнять дыры в составе "Шахтер" решил двумя способами. Первый - привлечение своих воспитанников. Да, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Конопля и Бондарь имели игровую практику при де Дзерби, но именно потеря легионеров сподвигла нового тренера давать им куда больше минут. Деваться было особо некуда. Молодежь не подводила, местами сияя очень ярко. Тут важна и персона самого тренера - хорватский коуч имеет опыт работы с молодежью.

Второй способ восполнения потерь - возвращение на родину украинцев, которые играли в Венгрии или Бельгии. Это раньше Зубков и Петряк не были особо нужны, ведь всегда можно было положиться на Тайсона или Марлоса. Сейчас ситуация иная. Ко двору пришелся воспитанник "Динамо" Михайличенко, который стал основным левым защитником после тяжелой травмы Корниенко, не помешал опорник Назарина, до травмы сверкал Швед. А вот с трансферами Джурасека, Тотовицкого и Тейлора клуб не попал. Пока никто из них не дал того качества, которого от них ожидали.

Важнейшую роль в команде на протяжении полугодия играли те опытные украинцы, которые весной остались с командой. Матвиенко выходил в старте во всех играх УПЛ, Степаненко также набрал форму и играет без сбоев, вопросы касательно места Трубина в воротах больше никто не задает. Оптимальный состав "горняков" ныне состоит почти полностью из украинцев, и только позиция форварда остается под вопросом - Сикан и Траоре местами выдают средненькие отрезки.

Оптимальный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Мудрик - Траоре

Сильные стороны

Нынешний тренер "Шахтера" сильно отличается от своего предшественника. Роберто де Дзерби не прогибался под формат и на протяжении полугода в украинском клубе строил исключительно свой футбол. Было много контроля мяча и передач, однако местами не хватало продвижения и ударов. Игор Йовичевич делает ставку на гибкость. Ему не стыдно отдать мяч сопернику, ведь он понимает, что основная сила "горняков" - это игра на пространстве.

Как только "Шахтер" забивает первый гол, то просто идеально начинает ловить соперника на контратаках. В клубе немало быстрых футболистов, однако ветер делает один футболист - Михаил Мудрик. Его полезность при игре на пространстве лучшего всего была заметна в первых турах ЛЧ, когда удавалось ловить "Лейпциг" и "Селтик" на контрах. Однако и в УПЛ с 13-ю результативными действиями (7+6) Михаил был крайне полезен.

Слабые стороны

Не поверите, но именно в игре Мудрика кроется основная проблема "Шахтера". Звучит странно, но мы попытаемся объяснить. Светловолосый вингер "горняков" ныне в огне и когда у него идет игра, то его почти не остановить. На этом обжигались и команды УПЛ, и сильные по европейским меркам клубы ЛЧ. Но что случается в те дни, когда у Мудрика не идет игра?

Михаил чуть выдохся к концу полугодия, что особенно было заметно в центральном поединке против "Днепра-1". Да, Мудрик забил, но после соперник его сумел обезвредить, вследствие чего команда Йовичевича выглядела очень блекло впереди. Очень здорово иметь в команде настолько яркого и полезного лидера, но иногда нужно иметь план Б. Особенно в атаке. Если честно, полгода показали, что этот самый план Б Игоря Йовичевича все еще в разработке.

Лучший игрок

С первым местом все очевидно, а потому начнем с тех, кто заслужил отдельного упоминания. Александр Зубков вполне неплохо вернулся к "горнякам", сумев выдать несколько очень ярких матчей. Особенно в Лиге Чемпионов, и особенно против "Реала". Да, где-то Зубкову подсобила травма Шведа, но по вкладу в общий результат он явно опережает Марьяна.

Достойные полгода провел Георгий Судаков. Его игра все еще кажется чуть хаотичной, но благодаря работоспособности он принял участие в каждом матче полугодия, отдав шесть голевых передач. Наконец Дмитрий Крыськив, который за событиями половины кампании следил со скамейки запасных, но потом выстрелил так, что никто остановить не смог. За 365 отведенных минут экс-лидер "Металлиста 1925" совершил пять результативных действий, в среднем по одному за каждые 73 минуты.

Но закончим с аппетайзерами, перейдем к главному блюду. Мудрик. Тут и говорить много не нужно. Прошедшие полгода стали по-настоящему прорывными в карьере вингера, ведь он не просто забил десять голов, не просто отдал восемь голевых передач. Он стал настоящим лидером "Шахтера", игроком, на которого ориентировались и за которым следовали. Еще год назад это воспринималось бы как шутка. Ныне - это реальность.

Прогноз на вторую часть

Тут все зависит от трансферной кампании "горняков". И речь скорее не идет о трансферах на вход, ведь в целом состав для борьбы за золото в УПЛ у Йовичевича достаточно неплохой. И даже его удалось улучшить, подписав грузинского защитника Георгия Гочолейшвили. Но куда важнее, останется ли в команде Михаил Мудрик. Выше мы посвятили ему немало строк и сделано это непросто так. В "Шахтере" ныне просто нет другого футболиста, который может на себе тащить команду - есть либо нестабильные Судаков и Зубков, либо более зависимые исполнители, нуждающеюся в лидере.

Даже в случае продажи Мудрика "Шахтера" будет бороться за золото. Но с Михаилом, с тем Михаилом, которого мы видели в первой части сезона, выполнить главную цель будет куда проще. Потому дадим следующий прогноз: без Мудрика "Шахтер" можно будет считать претендентом на первое место, а с Мудриком - фаворитом. Все просто.