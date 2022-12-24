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Тренер МХ1925 Эдмар: Сейчас можем сыграть против любой команды
Команда ушла на зимний перерыв на седьмом месте
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал выступления команды в первой половине сезона, а также седьмое место по результатам первого круга.
Команда под вашим с Голодюком руководством сыграла семь матчей. Как вы оцените их?
"Ох, были разные матчи. Конечно, в первой игре с "Рухом" все были на эмоциях. Ребята показали хороший футбол, потому что они умеют это делать. Наши футболисты понимают. Нельзя не признать, что потом были провальные матчи против "Зари" и "Вереса". Эти матчи дали нам много поводов к размышлению. Мы поговорили с ребятами, объяснили им, что речь идет также об их имени. Футболистам нужно просто выходить на футбольное поле и показать все, что они умеют. Мастерство у игроков есть. Мы с Олегом говорили, чтобы они просто сконцентрировались на своих умениях, играли немного агрессивнее. И все удалось, команда добавила в агрессии и у нас получилась четырёхматчевая беспроигрышная серия. Так что можно сказать, что эти семь матчей были не простыми".
На зимнюю паузу "Металлист 1925" пошел на 7-е место в турнирной таблице. Насколько она соответствует уровню команды, по вашему мнению?
"Тот футбол, который мы сейчас наблюдаем, из него можно заключить, что можно играть против любой команды. Мы хотим играть все лучше, и мы должны к этому стремиться. Относительно игровых характеристик можно добавлять абсолютно во всем. Надеюсь, что будем продолжать работать именно в этом направлении".
Что для вас оказалось самым сложным в работе во главе "Металлиста 1925"?
"Я был не знаком с игроками команды. Коллектив новый. Мне было сложнее наладить с ними коммуникацию, чтобы они понимали меня, наши требования. Также могу сказать, что опыт, который есть у нас как у футболистов – это одно. А уж как тренеры мы должны совершенно по-иному вести. Однако войти в новый коллектив, наладить взаимодействие – это было для меня самым сложным".
Уже анализировали выступление команды в первом круге?
"Если честно, то я постоянно просматриваю наши матчи. Особенно приятно просматривать матчи, где нам удавалась игра. Против "Руха", против "Кривбасса". При этом, конечно, размышляю о том, как мы будем дальше работать, выступать. Выделяю ошибки, над которыми уже будем работать на собрании".
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