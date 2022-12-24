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Хавбек Кривбасса: У нашей команды большой потенциал для дальнейших свершений
Микитишин положительно оценил первую половину сезона
Фото: ФК Кривбас
19-летний полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итог первой половины сезона.
– Артур, подытожь первое полугодие для "Кривбасса".
– Думаю, что первый круг прошел для нас в целом хорошо. "Кривбасс" сумел закрепиться в середине таблицы. Набрали важные очки в концовке. Да, сначала нам было тяжело адаптироваться в УПЛ, но мы это сделали. Думаю, у нашей команды большой потенциал для дальнейших свершений.
– Какую оценку по 10-балльной шкале ты бы поставил нашей команде за первый круг?
– Десять из десяти. Потому что мы играем в современный футбол. Контролируем мяч, стараемся владеть инициативой все 90 минут, несмотря на результат.
– 27 августа ты забивал "Кривбассу" U-19 в первенстве U-19 за "Шахтер", а уже через месяц стал игроком красно-белых. Вспомни, как совершился переход?
- Была рядовая тренировка, после ее окончания узнал от агента, что есть хороший вариант с "Кривбассом". Признаюсь, это было неожиданно для меня, но очень приятно. Рад, что присоединился к красно-белым.
– Успел ли стать своим в коллективе за эти три месяца и как прошла адаптация?
– Да, все хорошо. Когда я пришел в команду, все меня хорошо приняли. Постепенно знакомился с ребятами все ближе, привык к требованиям Юрия Вернидуба. Пока я чувствую себя своим в "Кривбассе". У нас классный коллектив. Со всеми сдружился, но вне поля чаще общаюсь со сверстниками: Назаром Волошиным и Денисом Шевченко.
Мы знакомы уже долгое время. С Денисом вместе играли за молодежку "Шахтера", а с Назаром – за сборную Украины.
– В осенней части сезона ты провел 11 матчей, отличившись одним ассистом. Как оценишь свою игру?
– Думаю, всегда можно играть лучше. Всё зависит от тебя самого, твоего старания на тренировках. А пусть оценивают болельщики, эксперты. Мое дело – играть и приносить "Кривбассу" пользу.
– В начале ноября тебя впервые вызвали в сборную Украины U-21. Но дебют из-за плотного графика "Кривбасса" пришлось отложить.
– Прекрасно понимал, что у команды было нелегкое время, каждая игра – на вес золота. Поэтому дебютирую позже, не проблема. Главное, продолжать добросовестно работать.
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