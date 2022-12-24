Хавбек Кривбасса: У нашей команды большой потенциал для дальнейших свершений

19-летний полузащитник криворожского "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итог первой половины сезона.

– Артур, подытожь первое полугодие для "Кривбасса".

– Думаю, что первый круг прошел для нас в целом хорошо. "Кривбасс" сумел закрепиться в середине таблицы. Набрали важные очки в концовке. Да, сначала нам было тяжело адаптироваться в УПЛ, но мы это сделали. Думаю, у нашей команды большой потенциал для дальнейших свершений.

– Какую оценку по 10-балльной шкале ты бы поставил нашей команде за первый круг?

– Десять из десяти. Потому что мы играем в современный футбол. Контролируем мяч, стараемся владеть инициативой все 90 минут, несмотря на результат.

– 27 августа ты забивал "Кривбассу" U-19 в первенстве U-19 за "Шахтер", а уже через месяц стал игроком красно-белых. Вспомни, как совершился переход?

- Была рядовая тренировка, после ее окончания узнал от агента, что есть хороший вариант с "Кривбассом". Признаюсь, это было неожиданно для меня, но очень приятно. Рад, что присоединился к красно-белым.

– Успел ли стать своим в коллективе за эти три месяца и как прошла адаптация?

– Да, все хорошо. Когда я пришел в команду, все меня хорошо приняли. Постепенно знакомился с ребятами все ближе, привык к требованиям Юрия Вернидуба. Пока я чувствую себя своим в "Кривбассе". У нас классный коллектив. Со всеми сдружился, но вне поля чаще общаюсь со сверстниками: Назаром Волошиным и Денисом Шевченко.

Мы знакомы уже долгое время. С Денисом вместе играли за молодежку "Шахтера", а с Назаром – за сборную Украины.

– В осенней части сезона ты провел 11 матчей, отличившись одним ассистом. Как оценишь свою игру?

– Думаю, всегда можно играть лучше. Всё зависит от тебя самого, твоего старания на тренировках. А пусть оценивают болельщики, эксперты. Мое дело – играть и приносить "Кривбассу" пользу.

– В начале ноября тебя впервые вызвали в сборную Украины U-21. Но дебют из-за плотного графика "Кривбасса" пришлось отложить.

– Прекрасно понимал, что у команды было нелегкое время, каждая игра – на вес золота. Поэтому дебютирую позже, не проблема. Главное, продолжать добросовестно работать.