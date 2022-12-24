Сергей Палкин: ФИФА уничтожает украинский футбол

CEO донецкого "Шахтера" Сергей Палкин дал интервью изданию Forbes, в котором раскритиковал решение ФИФА разрешить игрокам покинуть украинские клубы из-за войны. По этой же причине клуб подал в суд на организацию.

"Иностранцы были половиной команды, ФИФА разрешила уйти половине команды. Как правильно конкурировать? Как мы можем выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является.

В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что мы воюем, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого произошло то, что они выпустили наших игроков и финито. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны, убивают украинский футбол.

Нам нужна честность и справедливость. Это то, что нам нужно. Мы должны понимать, что мы одна семья. ФИФА должна нам помогать, а не уничтожать".