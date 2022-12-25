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Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
Даже зарплату давали больше, чем в "Динамо"
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка вспомнил, как его приглашала к себе испанская "Малага" во время выступлений за киевское "Динамо":
“У меня было предложение от “Малаги”. Во время собрания в Марбелье я встречался со спортивным директором. И говорю Хачериди: "Есть такое предложение, даже зарплату больше, чем в "Динамо" предлагают".
А он мне: "Да, "Малага", мы здесь каждый год в Лиге чемпионов играем, за чемпионство боремся, а они идут на 13-14 месте".
Еще Антунеш играл в "Малаге"... Он говорил, что ему звонили, спрашивали обо мне, интересовались. Антунеш говорил мне: "Переходи в "Малагу", даже не думай, это же Испания - топ", - сказал Рыбалка.
Отметим, что Сергей дебютировал за первую команду "Динамо" в 2011 году, но регулярно выступал с 2014 по 2017 год. В общей сложности на его счету три гола и пять ассистов в 104-х матчах в составе киевлян.
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