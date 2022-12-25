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Эдмар: Мне очень приятно работать с Голодюком

Премьер-лига
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Эдмар: Мне очень приятно работать с Голодюком

Металіст 1925/Автор невідомий

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" рассказал, как проходит его сотрудничество в тандеме с Олегом Голодюком:

– Как Вам работается вместе с Олегом Голодюком? Нет такого, что поскольку вас двое, то пытаетесь переложить ответственность друг на друга?

– Нет-нет-нет. У нас нет такого. Мы решили начать вместе тренировать "Металлист 1925", мы оба были не против совместной работы. Сейчас мы поближе познакомились. Могу сказать, что мне очень приятно работать с Голодюком. Мы вместе учимся, помогаем друг другу и хотим развиваться дальше и помогать "Металлисту 1925 года.

– Как будет проходить зимняя подготовка, вы уже спланировали?

– В общих чертах да, они уже были озвучены раньше. Но вообще-то еще находимся в процессе обсуждения различных деталей подготовки с руководителями клуба”, - сказал Эдмар.

Напомним, что тандем Эдмар-Голодюк был назначен руководить "Металлистом 1925" 23 октября. С тех пор харьковчане провели семь матчей, в которых одержали две победы, три ничьих и дважды уступили.

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В статье: Олег Голодюк Эдмар Галовский Металлист 1925 (Харьков)
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