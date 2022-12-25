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Ротань: У Александрии есть амбиции играть в еврокубках

Премьер-лига
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Ротань: У Александрии есть амбиции играть в еврокубках

fco.com.ua

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Главный тренер Александрии Руслан Ротань прокомментировал задачи команды под своим руководством:

“ – Понятно, что у клуба есть амбиции играть в еврокубках. Но я не ставил бы вопрос так, что это непосредственная задача. Главная задача – это создать такой коллектив, который действительно был бы достойным регулярного участия в еврокубках. Можно, например, выйти и вылететь в первом раунде квалификации, задолго до группового турнира. Зачем тогда это все? Поэтому главное, над чем мы будем работать, это качество игры, тактическая грамотность, постоянное и последовательное развитие каждого отдельно взятого футболиста и команды в целом.

Работа с молодыми футболистами научила меня тому, как важно повышать уровень футболистов. Вот если мы сможем приобретенные звания применить на игроках ФК “Александрия”, их прогресс поднимет общекомандный уровень до тех показателей, которые могут считаться хорошими”, - сказал Ротань.

Отметим, что после первой части сезона "Александрия" находится на пятом месте в центре таблицы УПЛ с 24-ю очками в активе после 13 проведенных матчей. До четвертого места, дающего право играть в еврокубках, четыре очка и два поединка в запасе.

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В статье: Руслан Ротань Александрия
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Источник:
УФ

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