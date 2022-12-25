Мудрик уже договорился с Арсеналом о переходе. Ньюкасл также все еще в борьбе

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик достиг принципиального согласия с лондонским "Арсеналом" о трансфере. Об этом сообщает Николо Скира.

Теперь "канонирам" нужно договориться с "горняками" – переговоры между клубами продолжаются.

В то же время "Ньюкасл" тоже интересуется трансфером украинского игрока. О деталях общения "сорок" и "Шахтера" не сообщается.

Напомним, что трансферное окно открывается 1 января в один месяц. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 миллионов евро, однако, по информации того же Николо Скиры, "Арсенал" готов заплатить около 60 миллионов евро.