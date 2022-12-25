  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик уже договорился с Арсеналом о переходе. Ньюкасл также все еще в борьбе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик уже договорился с Арсеналом о переходе. Ньюкасл также все еще в борьбе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трансферная сага продолжается

Мудрик уже договорился с Арсеналом о переходе. Ньюкасл также все еще в борьбе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик достиг принципиального согласия с лондонским "Арсеналом" о трансфере. Об этом сообщает Николо Скира.

Теперь "канонирам" нужно договориться с "горняками" – переговоры между клубами продолжаются.

В то же время "Ньюкасл" тоже интересуется трансфером украинского игрока. О деталях общения "сорок" и "Шахтера" не сообщается.

Напомним, что трансферное окно открывается 1 января в один месяц. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 миллионов евро, однако, по информации того же Николо Скиры, "Арсенал" готов заплатить около 60 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Ньюкасл Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nicolo Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде