Итоги первой части сезона УПЛ. Днепр-1. Рождение нового гранда?

UA-Футбол завершает подведение итогов первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Днепре-1", который очень сильно удивил. После смены тренера и половины состава, коллектив обрел чемпионскую стабильность и характер. За полгода днепряне сумели превратиться из претендента на бронзу в лидера первенства, параллельно с этим удачно показав себя в еврокубках. Вот это действительно главное открытие первого этапа сезона.

Результаты

1-е место, 35 очков, 31 забитый, 10 пропущенных

По итогам полугодия все мы хотим хвалить днепрян, но тот, кто внимательно следил за командой, помнит с чего все началось. С провала. Александр Кучер неожиданно принял команду летом, после чего проиграл оба матча в квалификации Лиги Европы не самому мощному кипрскому "АЕКу" (1:2 и 0:3). Как это часто бывает, на команде сходу поставили крест, но решение оказалось поспешным. Уже в первой игре первенства днепряне грохнули "Динамо" 3:0, показав серьезность своих намерений.

Коллектив Кучера очень долго шел без сбоев в УПЛ. Первый гол они пропустили в седьмом туре, впервые потеряли очки лишь в восьмом, а проиграли уже в 15-м, когда закончились силы. Но это не уменьшает заслуг тренера и игроков. Команда вышла со второго места группы Лиги Конференций в плей-офф, в чемпионате обыграла всех грандов, лучше остальных смотрелась в защите, параллельно с этим забивая в каждой игре УПЛ.

Трансферы и состав

События 24-го февраля своеобразно сказались на кадровом наполнении "Днепра-1". Да, клуб потерял многих игроков и даже главного тренера, который с небольшим скандалом ушел тренировать "Шахтер". Вместе с ним к "горнякам" ушел Джурасек, были проданы Ярмолюк и Кожукару, закончилась аренда Чуже, Русина и Игнатенко, свободными агентами ушли ди Франко, Батагов, Сарнавский, Паст и Монте. Да, ширина состава сильно уменьшилась, но руководство клуба не допустило потери лидеров в лице Пихаленка и Довбика, остались Гуцуляк и почти вся линия обороны. Параллельно с этим, как оказалось, удалось провести рокировку на тренерском мостике.

Тренер Александр Кучер был загадкой летом 2022-го и остался таким нынешней зимой. Когда он возглавил днепрян, покинув при этом "Металлист", с которым успешно прошел испытания второй и первой лигами, удивились многие. Еще сильнее удивились все, когда вместе с ним в Днепр переехал Евгений Красников, организовав с Кучером весьма успешный тандем. Первый весьма добротно тренировал, второй отвечал за входящие трансферы.

Днепрянам удалось заманить в Украину легионеров, большинство из которых являются важной частью команды. Валеф - нестабильный, но постоянный первый номер, Бузанелло отвечает на левый край обороны, Амаш сияет в атаке, Бланко, когда не травмирован, хорош в центре поля. Отлично зарекомендовал себя фулбека Пурита, однако уже в первом матче он получил серьезную травму и выбыл на полгода. Травмы в целом сильно били по команде Кучера, однако о них чуть позже.

Параллельно днепряне успешно работали на отечественном рынке. Был подписан опытный Громов, а также многие уже экс-игроки "Металлиста", с которыми хорошо знакомы Кучер и Красников. Сарапий идеально вписался в центр обороны новой команды, Бабенко почти без замен играет в центре поля, а Горбунов, Танчик и Балули также не обделены игровой практикой. Отдельно упомянем прогресс 20-летнего Рубчинского, который при новом тренере из малоизвестного воспитанника стал твердым футболистом обоймы.

Оптимальный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Амаш - Довбик

Сильные стороны

В первой части сезона днепряне показали себя достаточно разносторонней командой, которая может подстраиваться под ситуации. Они часто играли первым номером и подолгу владели мячом, но когда вели в счете, без проблем расставались с мячом, наказывая соперников на контратаках. Когда не получалось забить с игры, коллектив Кучера включал суперсилу на стандартах - основные защитники команды Сарапий и Адамюк на двоих забили пять голов. И это при том, что они играли почти без спадов в обороне.

Но главная сила команды Кучера - это характер. Да, измерить этот показатель сложнее всего, но в первом полугодии "Днепр-1" несколько раз вытягивал сложнейшие матчи, беря важные три очка. Как не вспомнить игру против "Руха", когда счет был вначале 0:1, а после и 1:2, однако лидер сумел спастись, вырвав три бала в компенсированное время. Но лучшее доказательство характера и мощи днепрян - игра против "Шахтера". Казалось, что коллектив Кучера сделал худшую вещь - первым пропустил от "горняков", что в итоге должно было привести к бесконечным контратакам Мудрика и компании. Но нет, днепряне переломили ход встречи, забив два гола, при этом играя сугубо первым номером.

Слабые стороны

Кажется, что днепряне не могли привести первые полгода еще лучше, чем они это сделали, но это не совсем так. Под конец сезона у команды банально начал садиться заряд, однако провести ротацию или дать отдых лидерам главный тренер не мог. Ибо мешали постоянные травмы. Выше мы упоминали, что новичок Пурита классно показал себя в первом матче, однако после не сыграл ни минуты, но этот не одиночный случай. Опытный Лучкевич в первом полугодии отыграл лишь четыре минуты, дважды получив серьезную травму. Часто был недоступен Громов, который должен был стать сменщиком Довбика. На разных отрезках вылетали также Гуцуляк, Назаренко, Бланко и Амаш.

Коллектив Кучера может и умеет показывать зрелую игру, но многое завязано на форме лидеров. А представьте, если бы в первом полугодии сломались бы Пихаленок или Довбик? Сколько бы в таком случае днепряне потеряли очков? А если бы одновременно дисквалификацию получили Сарапий и Адамюк? Как тогда бы выглядела бы бетонная оборона команды? Днепрянам нужно расширять скамейку запасных, а главному тренеру следует снизить зависимость от двух главных звезд. Иначе во второй части кампании осечки будут случаться чаще.

Лучший игрок

Нельзя представить часы без стрелок, лодку без весел, Джобса без Возняка, а Артема Довбика без Александра Пихаленка. Да, категория называется "лучший игрок", но каждое правило имеет свое исключение. Довбик, безусловно, самый яркий игрок "Днепра-1" и один из лучших на весь чемпионат. Он способен забивать голы на любой вкус - и замкнуть в касание, и после борьбы с защитником, и головой, и издали. В каждом матче форвард имеет немало моментов, не зря ведь именно Довбик второй полугодие кряду завершает в качестве лучшего бомбардира.

Но Пихаленок за полгода впечатлил не меньше, а может даже чуть больше. Александр менее зависимый футболист, ведь если Довбику нужно получить пас, чтобы забить, то Пихаленок может и отдать этот самый пас, и забить самостоятельно. Полузащитник проводит самый яркий сезон в карьере, оформив за полгода во всех турнирах 13 результативных действий (7+6). Мы не смогли обозначить одного единственного лидера днепрян, ведь что Довбик, что Пихаленок крайне важны для команды Кучера, и без их участие не могло бы быть никакого лидерства.

Прогноз на вторую часть

А вот здесь все очень туманно. Болельщики днепрян явно находятся под впечатлением от первой половины сезона и точно будут ждать золотых медалей. Но каковые шансы днепрян опередить двух мастодонтов в лице "Шахтера" и "Динамо", имея при этом дополнительный еврокубковый груз? Да и Александр Кучер, отлично зарекомендовавший себя в первом полугодии, пока не имеет достаточного опыта и тренерских регалий, что добавляет скептицизма.

Очень важной будет работа днепрян на трансферном рынке, а также исходящие трансферы. Клубу важно удержать Довбика (интересно, хочет ли этого сам Артем), при этом найдя ему нормального сменщика. Также нужно расширять количество футболистов центра поля и флангов обороны. Основной состав "Днепра-1" - один из сильнейших и самых сбалансированных в сезоне, но если не укрепить шатающуюся скамейку, то результаты могут быть самыми непредсказуемыми. Днепряне сумели разозлить грандов и заставить себя уважать, нужно бы довести дело до логичного конца.