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Йовичевич: Моя работа с Днепром-1 привела к тому, что я получил шанс на высшем уровне
Считает, что если бы не полномасштабная война, такой шанс у него был бы через несколько лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич в интервью пресс-службе клуба прокомментировал выступления "горняков" в первой половине сезона:
“ – Игор, яркое выступление “”Шахтера” в первой половине сезона ассоциируют с вашим именем, с появлением молодых игроков и новых исполнителей. Можно сказать, что футболисты и ваш тренерский штаб получили эту возможность в результате больших изменений в стране, связанных с войной. Какое у вас отношение к этому?
– Это жизненные моменты. Некоторые моменты ты не контролируешь, и эту ситуацию я воспринимаю так, что надо быть готовым к каждому вызову. В течение жизни ты готовишься, учишься, совершенствуешься, но не ждешь ничего взамен. Не нужно ничего ждать, ведь это твоя работа и внутренняя ответственность перед собой. И когда придет этот момент – ты поймаешь его. И тогда ты должен соответствовать требованиям, которые ставишь перед собой.
Мы говорим об условиях, которые не контролирует один индивид. Я воспринимаю это так: не было бы такой ситуации, не было бы меня сейчас в “Шахтере”. Это не демагогия и не утаивание правды, это чистый факт. Но даже получив этот шанс, если бы не предыдущая работа, не самосовершенствование и мысли о футболе 24 часа в сутки, то я не мог бы соответствовать такому клубу, как “Шахтер” (Донецк). В этом и есть ответ. Я не бегу от таких мыслей, что этого всего сейчас могло и не быть.
Может, если бы я продолжил работать над собой, со временем этот шанс и пришел бы, но через год, два или три. У “Шахтера” был очень хороший тренер, который делал своей проект. Я тоже очень удачно работал с предыдущим клубом. Эта работа и привела к тому, что я получил шанс на более высоком уровне. Это судьба, и иногда Бог дает тебе испытание твоих способностей. Я работаю и ничего не жду за свою работу.
На данный момент я рад сложившейся ситуации, но это только начало, так как требования повышаются. Требования болельщиков, руководства и нас самих. Мы проверили свой уровень и уже не можем опуститься ниже, так как менее совершенного уровня уже будет недостаточно”, - сказал Йовичевич.
Напомним, что Игорь Йовичевич прошлым летом решил не продлевать контракт с "Днепром-1" и возглавил донецкий "Шахтер", подписав соглашение до лета 2024 года.
Отметим, что первую часть сезона "Шахтер" завершил на втором месте в УПЛ, уступая лидеру "Днепру-1" пять очков с одним матчем в запасе. На групповом этапе Лиги чемпионов "горняки" заняли третье место и квалифицировались в плей-офф раунд Лиги Европы.
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