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Трубин: Мне не хотелось бы так себя вести, как Эмилиано Мартинес
Но считает, что его необычные действия помогли команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал недавно добежавший до своего конца Мундиаль в Катаре:
“ – На Чемпионате мира-2022 имели личные симпатии?
– Ни за кого не болел, но турнир смотрел и увидел много интересного. С самого начала думал, что выиграет соревнования кто-нибудь из Южной Америки – Аргентина или Бразилия. Не ошибся.
Рад за Месси, который доказал, что является королем футбола. Было интересно следить за работой вратарей – Мартинеса, Ливаковича, Буна. Очень хорошие серии пенальти, где каждый игрок проявляет себя как личность.
Тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог.
– Но вашему характеру это совершенно противоположно, ошибаюсь ли я? Ради команды могли бы сыграть некоего "альфача" в воротах?
– Нет, мне действительно не хотелось бы так себя вести. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего”, – сказал Трубин.
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