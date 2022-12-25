Трубин: Мне не хотелось бы так себя вести, как Эмилиано Мартинес

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал недавно добежавший до своего конца Мундиаль в Катаре:

“ – На Чемпионате мира-2022 имели личные симпатии?

– Ни за кого не болел, но турнир смотрел и увидел много интересного. С самого начала думал, что выиграет соревнования кто-нибудь из Южной Америки – Аргентина или Бразилия. Не ошибся.

Рад за Месси, который доказал, что является королем футбола. Было интересно следить за работой вратарей – Мартинеса, Ливаковича, Буна. Очень хорошие серии пенальти, где каждый игрок проявляет себя как личность.

Тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог.

– Но вашему характеру это совершенно противоположно, ошибаюсь ли я? Ради команды могли бы сыграть некоего "альфача" в воротах?

– Нет, мне действительно не хотелось бы так себя вести. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего”, – сказал Трубин.