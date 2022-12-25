Игроки Шахтера получили пропуски для выезда за границу Украины, чтобы оформить визы в США

Футболисты донецкого "Шахтера" получили разрешение на выезд за пределы Украины в связи с получением визы в США. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ресурс обратился в клуб с просьбой объяснить, на каких основаниях горняки имеют право выезжать за границу Украины:

"Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале", - говорится в сообщении "Шахтера".

Напомним, что в январе-феврале "горняки" планируют отправиться в благотворительное турне в США.