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Игроки Шахтера получили пропуски для выезда за границу Украины, чтобы оформить визы в США
У "горняков" вскоре запланировано турне по океану
фото - ФК Шахтар
Футболисты донецкого "Шахтера" получили разрешение на выезд за пределы Украины в связи с получением визы в США. Об этом сообщает Tribuna.com.
Ресурс обратился в клуб с просьбой объяснить, на каких основаниях горняки имеют право выезжать за границу Украины:
"Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале", - говорится в сообщении "Шахтера".
Напомним, что в январе-феврале "горняки" планируют отправиться в благотворительное турне в США.
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