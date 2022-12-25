Йовичевич: Божий дар - иметь в команде такого футболиста, как Мудрик

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мыслями насчет вингера "горняков" Михаила Мудрика.

– Насколько сейчас команда зависима от Мудрика?

– Знаете, Божий дар – иметь в команде футболиста, который одним действием может решить судьбу игры. Так что это для нас – Божий дар. Своим поведением, рабочей этикой он нам помогает решать тактические проблемы через свою технику. Мы же помогаем создать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть еще опаснее в атаке. Это один из тех факторов, которые мы задумывали против "Днепра-1". Мы хотели владеть мячом, играть на половине поля противника – это значит, что Мудрик должен находиться ближе к чужим воротам. Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Это тот фактор, когда я как тренер хотел освободить от оборонительных действий лучшего атакующего футболиста команды, который к тому времени забил уже семь мячей. Но иногда не все получается, хотя он и забил один гол из той зоны, откуда он часто забивает в этом чемпионате. Такого футболиста мы хотим убедить в том, что есть определенные незащищенные зоны у соперника. Даже если я скажу, что там будет Мудрик, то найдется квадрат, где они не смогут защититься при условии, что он вовремя попадет в этот квадрат. С момента получения мяча лицом к воротам соперника уже появляется Мудрик, поэтому он и стоит 100 миллионов. Как тренер я это уже не контролирую. Я могу контролировать то, чтобы он принял мяч в своей зоне. В этом компоненте меня также очень удивили Саня Зубков и Швед. Нам их не хватало, когда ребята травмировались, чтобы получить баланс между правым и левым флангом в атаке. Для моей игры вингеры очень важны. Так что иметь футболиста, который думает, как стать лучшим в мире, – это только на пользу команде. Когда говоришь с ним, то видишь в его глазах только мяч и цель, как стать лучше. Он все время хочет быть лучшим – в столовой, в тренажерном зале, на тренировке. Когда все закончили занятие и ушли, а он и дальше бьет по воротам из точки в точку, совершенствуя свою технику и удар. И мы хотим ему помочь.

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– Мудрику только 21 год, но можно ли сказать, что он уже является примером для других игроков?

– В Хорватии футболистов с таким невероятным талантом называют "проект". Первая команда таким игрокам дает дорогу намного раньше, чтобы уже в таком возрасте у него как минимум было 90 или 100 матчей. Это такие игроки, как Дани Ольмо, Лука Модрич и многие другие. Только после 100 матчей здесь продают игрока, но не в топ-клуб, а в промежуточный. В этом промежуточном клубе он развивается и потом уже идет в "Барселону" или "Реал", как сделали Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович. Все они из загребского "Динамо" не сразу попали в "Реал": Лука Модрич через "Тоттенхэм" перешел в "Реал". Сейчас обстоятельства заставили нас взять ответственность в свои руки и работать. Игроки молоды, но молоды по карьере, а не по возрасту. Повторюсь: такой игрок, как Мудрик, в загребском "Динамо" выступал бы уже года два как основной. Сейчас я требую от него играть 90 минут, чтобы приносить пользу команде своими действиями, хотя он должен уже минимум два года играть на таком уровне. В свои почти 22 года он уже должен иметь 100 матчей за первую команду, а не 20. Судакову 20 лет, и уже нельзя сказать, что он очень молодой. Еще раз – это все в сравнении с той моделью, которая есть в Хорватии. Все равняются на то, как совершенствуют и продают игроков в Хорватии из года в год. Все они потом играют в "Интере", "Барселоне" и "Реале" как раз за счет этого. В свои годы Судаков должен играть в чемпионате в основном составе "Шахтера", поэтому я прихожу и говорю, что он в свои 20 лет должен иметь уже 70 матчей за "Шахтер", а получается так, что у него и 20 не было. Сейчас мы должны быстро работать с таким талантом, но есть давление болельщиков, и надо работать с учетом этих факторов. Мы должны пройти через опыт поражений, через победы. Главный тренер "Барселоны" Хави говорил, что Гави и Педри лучше него и Иньесты в свои 20 лет. Но ни Хави, ни Иньеста не выиграли чемпионат мира в 20 лет, а это удалось им в 28 лет. Лука Модрич тоже не стал лучшим футболистом мира в 20 лет, а сделал это в 33. Так что всему свое время. Ты должен пройти через это, а средний возраст чемпионской команды – 28 лет. Мы строим большой проект, чемпионскую команду. И строим ее вокруг молодых игроков. И я очень хочу, чтобы наши молодые футболисты не спешили уезжать в другие европейские чемпионаты и клубы. Тот же защитник Йошко Гвардиол из "Динамо" (Загреб) не перешел сразу в большой клуб, а ушел в "Лейпциг". Это дало ему возможность учиться и развиваться постепенно. И наши игроки должны иметь терпение, продолжать совершенствоваться в "Шахтере", расти вместе с клубом. Такие проекты важны и для успехов клуба, и для карьеры самих футболистов.