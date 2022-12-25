  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер отпустит Майкона в Коринтианс за 4-5 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер отпустит Майкона в Коринтианс за 4-5 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Однако, к игроку еще есть интерес в Европе

Шахтер отпустит Майкона в Коринтианс за 4-5 млн евро

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

31 декабря истекает договор аренды бразильского полузащитника Майкона "Коринтиансом" у донецкого "Шахтера". По информации издания UOL, главная цель клуба из Сан-Пауло на предстоящее трансферное окно – сохранить хавбека.

Как сообщил президент "Коринтианса", клубы ведут переговоры уже которую неделю. Однако, как сообщает издание, к Майкону по-прежнему есть интерес со стороны европейских клубов. Получение второго предложения существенно изменит условия трансфера.

По информации ESPN, "Шахтер" готов продать полузащитника за сумму около 4-5 миллионов евро. Более того, донецкий клуб согласится получать выплаты по частям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде