Шахтер отпустит Майкона в Коринтианс за 4-5 млн евро

31 декабря истекает договор аренды бразильского полузащитника Майкона "Коринтиансом" у донецкого "Шахтера". По информации издания UOL, главная цель клуба из Сан-Пауло на предстоящее трансферное окно – сохранить хавбека.

Как сообщил президент "Коринтианса", клубы ведут переговоры уже которую неделю. Однако, как сообщает издание, к Майкону по-прежнему есть интерес со стороны европейских клубов. Получение второго предложения существенно изменит условия трансфера.

По информации ESPN, "Шахтер" готов продать полузащитника за сумму около 4-5 миллионов евро. Более того, донецкий клуб согласится получать выплаты по частям.