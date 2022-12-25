Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер отпустит Майкона в Коринтианс за 4-5 млн евро
Однако, к игроку еще есть интерес в Европе
Фото: Александр Приходько
31 декабря истекает договор аренды бразильского полузащитника Майкона "Коринтиансом" у донецкого "Шахтера". По информации издания UOL, главная цель клуба из Сан-Пауло на предстоящее трансферное окно – сохранить хавбека.
Как сообщил президент "Коринтианса", клубы ведут переговоры уже которую неделю. Однако, как сообщает издание, к Майкону по-прежнему есть интерес со стороны европейских клубов. Получение второго предложения существенно изменит условия трансфера.
По информации ESPN, "Шахтер" готов продать полузащитника за сумму около 4-5 миллионов евро. Более того, донецкий клуб согласится получать выплаты по частям.
Популярное сейчас
- Йовичевич: Моя работа с Днепром-1 привела к тому, что я получил шанс на высшем уровне
- Карпаты следят за двумя нападающими команд УПЛ
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО