Йовичевич: Для меня шесть матчей в Лиге чемпионов стали мастер-классом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов для "горняков".

– За шесть матчей Лиги чемпионов вы тоже получили большой опыт и взяли что-то для себя как тренер?

– Играя против лучших, ты встречаешься с ситуациями, в которых, возможно, ранее не оказывался. Ты должен отвечать на тактические перестановки тренера, их схему, уровень и качество футболистов, которые играют против тебя. Когда играешь против именитого футболиста, который выиграл все, то есть большая вероятность проиграть это единоборство, ведь тактически, технически, психологически он полностью контролирует ситуацию. То, что они прошли, мы проходим только сейчас, и на этом пути есть много разных ситуаций, и поражений тоже. Мы должны брать от поражений больше, чем берем от побед. Иногда после победы на эмоциях ты закрываешь глаза и слепо идешь вперед, думая, что ты самый лучший. Затем ты выигрываешь по инерции, а уже потом проигрываешь, но ничего не берешь от поражения. Из поражения ты можешь многое взять. Лично для меня эти шесть матчей в Лиге чемпионов стали мастер-классом, который меня усовершенствовал. Игры против Карло Анчелотти, особенно игра против Марко Розе, которая показала, насколько один тренер может изменить команду – не только тактически, а когда команда поверит в предложенную тренером модель игры. В первую очередь тренер должен быть человеком. Мы – люди. Я не хочу себя ставить на первое место с точки зрения авторитета: мол, я тренер и требую строго выполнять то, что я говорю. Нет, у меня все не так, ведь я предлагаю футболистам разные опции, и они уже сами все выбирают. Это как в тактической схеме: например, первая и вторая зоны при начале атаки – здесь все должно быть, примерно, по моей установке, но уже в третьей зоне возле чужих ворот тренера нет. Там уже есть качества самих игроков – они сами принимают решение. После матчей Лиги чемпионов, когда приходишь в отель, ощущение, будто это я пробежал 12 километров, а не игроки. Это настолько высокий уровень в микродеталях. Я всегда анализирую футбол не глобально, а именно по мелким деталям: как ты занял позицию при помощи корпуса, где есть пространство для диагонали между линиями, где есть третий футболист, через которого можно сыграть, как в обороне сыграть на опережение, насколько близко ты должен быть к футболисту, стоящему рядом, насколько быстро после потери мяча должен реагировать – как Отаменди и другие центральные защитники в матчах сборной Аргентины, которые не дают тебе дышать. Ведь многие центрбеки при потере делают шаг назад, а они идут на шаг вперед. Во всех шести матчах Лиги чемпионов я видел эти микродетали, также это было и в матчах чемпионата мира. Если хочешь учиться, то надо смотреть много футбола.

– Еще один вопрос о Лиге чемпионов. В пятом туре "Шахтер" сыграл на выезде вничью с "Селтиком" и гарантировал себе евровесну. Вы не считаете, что после этого у команды случился психологический спад?

– Все возможно. Это возможно из-за отсутствия опыта и некоторых игровых ситуаций, которые мы раньше не проходили. Это человеческий фактор. У нас молодая команда, и мы дали максимум. Мы бились за страну, за Украину, за солдат, за свои семьи, за болельщиков – у нас впервые в жизни были испытания такого уровня. Когда ты видишь, что цель близко, то это как в спринте: с "Селтиком" вышло, как с забегом на 100 метров, – мы это пробежали и выдохнули. Может, именно так и получилось. Это должно стать уроком для нашего будущего и пойти нам только на пользу. Мы бы не выдержали против такого "Селтика", если бы не перенесли игру с "Минаем", – говорю откровенно. Мы бы не выдержали последних 20 минут, так как "Селтик" сел, а мы продолжали играть и могли даже выиграть, если бы забил Сикан и мы довели игру до победы. Благодарю "Минай", их президента за эту уступку. Но я хотел бы, чтобы так же делали и с "Динамо", и с "Днепром-1" перед важными евроматчами, так как цена коэффициентов очень высока для будущего украинского футбола. Перед "Лейпцигом" мы играли битву на смерть против "Александрии" в меньшинстве, хотя мы еще не восстановились после "Селтика". Это беспокоит меня как тренера. Да, мы не прошли "Лейпциг", хотя отдали все силы. У них был новый тренер, команда прибавила в организации, они были сконцентрированы и выглядели лучше. Но и мы не были в оптимальной физической форме: тяжелая игра и дорога из Глазго сказалась, и мы сами чувствовали, насколько сильно устали. Не только вопрос невезения, но сказалась и усталость после игры с "Александрией", где еще была воздушная тревога. И вот так мы подошли к самому ответственному матчу в новой истории "Шахтера". Но к самым ответственным матчам так не готовятся. Я этого не могу понять, ведь матч можно было перенести и ничего бы не случилось. А такие важные матчи для коэффициентов Украины, как поединок с "Лейпцигом", бывают очень редко. Тем более когда ты на таком ходу, уже многое показал, весь мир говорил о нас, мы демонстрировали топовый футбол, – ну дай нам немного помощи. Невозможно после такой битвы с "Александрией" играть столько важный матч с "Лейпцигом". Мы не настолько хорошо еще управляем эмоциями и футболом, как это могут Модрич, Кроос и Каземиро. У нас нет сейчас такого опыта и такого количества игр, где мы можем управлять усталостью.