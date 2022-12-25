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Бондарь: Получал штраф 100-200 долларов от Шахтера за красную карточку
Небольшое интервью Валерия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь ответил на несколько коротких вопросов.
– Хотел после матча выйти один на один с кем–то из игроков команды соперника?
– Да. Но имя не буду называть.
– ревновал ли жену Дашу (прим. – жена Валерия) к кому–то из футболистов?
– Да.
– Хотелось в туалет во время матча?
– Нет. Перед матчем есть время, когда пьешь очень много воды, но из тебя потом вода выходит.
– Лгал жене, что она вкусно приготовила?
– Да.
– Считаешь, что позиция защитника в футболе недооценена?
– Да. И вратарь тоже. Как сказал Фергюсон: "Нападающие выиграют матчи, оборона – титулы". Полагаю, это справедливо.
– Садился выпившим за руль?
– Нет.
– Приезжал в команду с лишним весом?
– Нет.
– Хотел послать судью куда подальше?
– Да.
– Шел специально против соперника в жесткий подкат, чтобы вернуть ему за обыгрыш или финты?
– Да.
– Просил у руководства о повышении зарплаты?
– Разговаривал, было.
– Мечтал с кем–то поменяться футболками?
– Да, мечтаю о Рамосе. Мы дважды играли против Реала, но его на поле не было. Но у меня есть его футболка с "ПСЖ", наш друг сделал. Но хотелось поменяться так.
– Какой твой самый большой штраф в карьере?
– Был за красную карточку, 100 или 200 долларов.
– За оправданную красную штрафуют?
– Нет. Когда получаешь желтую за разговоры, тоже штраф.
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