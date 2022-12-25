Бондарь: Получал штраф 100-200 долларов от Шахтера за красную карточку

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь ответил на несколько коротких вопросов.

– Хотел после матча выйти один на один с кем–то из игроков команды соперника?

– Да. Но имя не буду называть.

– ревновал ли жену Дашу (прим. – жена Валерия) к кому–то из футболистов?

– Да.

– Хотелось в туалет во время матча?

– Нет. Перед матчем есть время, когда пьешь очень много воды, но из тебя потом вода выходит.

– Лгал жене, что она вкусно приготовила?

– Да.

– Считаешь, что позиция защитника в футболе недооценена?

– Да. И вратарь тоже. Как сказал Фергюсон: "Нападающие выиграют матчи, оборона – титулы". Полагаю, это справедливо.

– Садился выпившим за руль?

– Нет.

– Приезжал в команду с лишним весом?

– Нет.

– Хотел послать судью куда подальше?

– Да.

– Шел специально против соперника в жесткий подкат, чтобы вернуть ему за обыгрыш или финты?

– Да.

– Просил у руководства о повышении зарплаты?

– Разговаривал, было.

– Мечтал с кем–то поменяться футболками?

– Да, мечтаю о Рамосе. Мы дважды играли против Реала, но его на поле не было. Но у меня есть его футболка с "ПСЖ", наш друг сделал. Но хотелось поменяться так.

– Какой твой самый большой штраф в карьере?

– Был за красную карточку, 100 или 200 долларов.

– За оправданную красную штрафуют?

– Нет. Когда получаешь желтую за разговоры, тоже штраф.