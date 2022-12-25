Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: От места, где я сейчас, до того топа, где я хочу быть, есть расстояние и вакуум
Коуч "горняков" оценил свой прогресс
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнениями по поводу того, как он изменился за время работы в состоянии "горняков".
"Тебя меняет футбол. Я считаю, футбол делает меня счастливым, и в этом у меня большая привилегия. Бог дал нам определенный талант, значит, надо себя улучшать и делать из себя лучшую версию. Подумать, что ты уже успешен, – первый шаг к неудаче. И я об этом всегда говорю футболистам.
Каждый день у меня есть страх, но не тот страх, который блокирует, а тот, который мотивирует и дает понять, что мы еще движемся к статусу топ-команды. Есть большое расстояние до Клоппа, Моуринью, Гвардиолы – тех, кто выигрывает все. От того места, где я сейчас, до того топа, где я хочу быть, есть расстояние и вакуум. Этот вакуум – моя сумасшедшая энергия и мотивация стать лучше. Эту мотивацию и эмоцию я хочу перенести на футболистов, которые тоже хотят выигрывать трофеи. Мы просто голодны.
Но за три-четыре месяца ты можешь только показать, где хочешь быть, – как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате. Возможно, без учета последних трех туров, ведь уже накопилась усталость и психологическая тяжесть, мы показали футбол, в который я в своей карьере еще не играл", - рассказал коуч "Шахтера".
Популярное сейчас
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Йовичевич: Моя работа с Днепром-1 привела к тому, что я получил шанс на высшем уровне
- Спортивный директор Горняка-Спорт: Жабченко покинул команду
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО