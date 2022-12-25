Йовичевич: От места, где я сейчас, до того топа, где я хочу быть, есть расстояние и вакуум

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнениями по поводу того, как он изменился за время работы в состоянии "горняков".

"Тебя меняет футбол. Я считаю, футбол делает меня счастливым, и в этом у меня большая привилегия. Бог дал нам определенный талант, значит, надо себя улучшать и делать из себя лучшую версию. Подумать, что ты уже успешен, – первый шаг к неудаче. И я об этом всегда говорю футболистам.

Каждый день у меня есть страх, но не тот страх, который блокирует, а тот, который мотивирует и дает понять, что мы еще движемся к статусу топ-команды. Есть большое расстояние до Клоппа, Моуринью, Гвардиолы – тех, кто выигрывает все. От того места, где я сейчас, до того топа, где я хочу быть, есть расстояние и вакуум. Этот вакуум – моя сумасшедшая энергия и мотивация стать лучше. Эту мотивацию и эмоцию я хочу перенести на футболистов, которые тоже хотят выигрывать трофеи. Мы просто голодны.