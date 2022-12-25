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Николо Скира: Мудрик уже договорился с Арсеналом
Ньюкасл также заинтересован в Михаиле
Фото: ФК Шахтер
Украинский вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик все ближе к трансферу в лондонский "Арсенал". Как сообщает журналист Николо Скира, стороны достигли прогресса в переговорах о трансфере:
"Ведутся переговоры по переходу Михаила Мудрика в "Арсенал" из "Шахтер". Вингер уже достиг принципиального соглашения с "канонирами", что подталкивает его все ближе к подписанию. "Ньюкасл" также заинтересован в нем".
Talks in progress for Mykhaylo #Mudryk to #Arsenal from #Shakhtar. The winger has already reached an agreement in principle with #Gunners, which pushing to sign him. #Newcastle are also interested in him. #transfers #AFC https://t.co/nSqLHWMJIF— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2022
Ранее сообщалось, что сам "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 миллионов евро. В текущем сезоне Михаил отыграл 18 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, забив десять голов и отдав восемь ассистов.
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