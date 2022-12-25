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Николо Скира: Мудрик уже договорился с Арсеналом

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ньюкасл также заинтересован в Михаиле

Николо Скира: Мудрик уже договорился с Арсеналом

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик все ближе к трансферу в лондонский "Арсенал". Как сообщает журналист Николо Скира, стороны достигли прогресса в переговорах о трансфере:

"Ведутся переговоры по переходу Михаила Мудрика в "Арсенал" из "Шахтер". Вингер уже достиг принципиального соглашения с "канонирами", что подталкивает его все ближе к подписанию. "Ньюкасл" также заинтересован в нем".

Ранее сообщалось, что сам "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 миллионов евро. В текущем сезоне Михаил отыграл 18 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, забив десять голов и отдав восемь ассистов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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muccevyhonycle (Киев)
25.12.2022 в 23:19
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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0
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Виталий1981 (Україна)
25.12.2022 в 23:02
А Мудрику менше 18 чи за 60? Чи як він зібрався з України їхать? Чи перехід до "Арсеналу" буде оформлено як "волонтерський проект"?
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-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
25.12.2022 в 23:11
Клубам УПЛ дозволено збір закордоном. Мабуть поїде з Шахтарем типу на збори, а там уже й залишиться)
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