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Защитник Шахтера рассказал, какой видит Украину после победы в войне

Премьер-лига
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Валерий Бондарь верит, что победа наступит совсем скоро

Защитник Шахтера рассказал, какой видит Украину после победы в войне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал, какой видит страну после победы над РФ.

– Какой будет Украина после победы?

– Считаю, наша страна будет целостной, какой она и должна быть. Мы вернем все наши территории обратно. И отпразднуем нашу победу, которая, надеюсь, будет совсем скоро. Как мы слышим от наших чиновников, скоро все будет. Очень надеюсь, все наши ВСУ, наши ребята вернутся домой в свои семьи живые и здоровые.

Конечно, целостная Украина, сильная Украина, которая будет идти туда, куда хочет, — сказал Бондарь в эфире "ШИПШИНА ШОУ".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Tribuna.com

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