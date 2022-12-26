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Защитник Шахтера рассказал, какой видит Украину после победы в войне
Валерий Бондарь верит, что победа наступит совсем скоро
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал, какой видит страну после победы над РФ.
– Какой будет Украина после победы?
– Считаю, наша страна будет целостной, какой она и должна быть. Мы вернем все наши территории обратно. И отпразднуем нашу победу, которая, надеюсь, будет совсем скоро. Как мы слышим от наших чиновников, скоро все будет. Очень надеюсь, все наши ВСУ, наши ребята вернутся домой в свои семьи живые и здоровые.
Конечно, целостная Украина, сильная Украина, которая будет идти туда, куда хочет, — сказал Бондарь в эфире "ШИПШИНА ШОУ".
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