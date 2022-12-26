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Лидер Первой лиги интересуется двумя игроками клубов УПЛ

Премьер-лига
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"Полесье" работает над усилением состава

Лидер Первой лиги интересуется двумя игроками клубов УПЛ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

"Полесье" настроено подписать в зимнее трансферное окно двух футболистов УПЛ.

Уже к новому году житомирский клуб может оформить переход защитника "Львова" Бориса Крушинского, стороны, близкие к соглашению. Кроме того, "Полесье" рассматривает возможность подписания защитника "Колоса" Сергея Чоботенко, сообщает Sport Arena.

Крушинский в текущем сезоне провел 14 матчей и отметился одним голом, а Чоботенко принял участие в 12 матчах и дважды отметился взятием ворот.

Напомним, "Полесье" завершило первую часть сезона в Первой лиге в группе А на первом месте в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
Sport Arena

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