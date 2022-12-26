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Лидер Первой лиги интересуется двумя игроками клубов УПЛ
"Полесье" работает над усилением состава
Фото: із відкритих джерел
"Полесье" настроено подписать в зимнее трансферное окно двух футболистов УПЛ.
Уже к новому году житомирский клуб может оформить переход защитника "Львова" Бориса Крушинского, стороны, близкие к соглашению. Кроме того, "Полесье" рассматривает возможность подписания защитника "Колоса" Сергея Чоботенко, сообщает Sport Arena.
Крушинский в текущем сезоне провел 14 матчей и отметился одним голом, а Чоботенко принял участие в 12 матчах и дважды отметился взятием ворот.
Напомним, "Полесье" завершило первую часть сезона в Первой лиге в группе А на первом месте в турнирной таблице.
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