Йовичевич: В футболе не всегда выигрывают фавориты, но мы знали, что нас ожидает впереди

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич дал оценку изменениям команды, которые произошли с ней во время первой части текущего сезона.

– 23 августа – первый матч с "Металлистом 1925" в Киеве. 23 ноября – последний матч осенней части сезона с "Ворсклой". Как изменилась команда за три месяца?

– Я думаю, вы согласитесь, что это молодая, новая команда и новый проект. Это только начало. Экстремальные условия, в которых иногда находятся команда и каждый футболист, испытывают то, из какого материала ты сделан. Я уже говорил в предыдущем интервью: возможно, иногда судьба дает тебе подарок за то, что ты сделал когда-то в прошлом. Мы получили Лигу чемпионов как плод работы Роберто Де Дзерби и его команды. Но если бы у нас не было качества, единства, энергии руководства, тренерского штаба, болельщиков, персонала и всей команды, мы бы не смогли принять те вызовы, что были перед нами. Мы с каждым днем знакомились, и каждый день был как год или как полгода. Мы должны были знакомиться и учиться быстро, так как времени не было. С каждым матчем мы прибавляли. Первая игра с "Металлистом 1925" была очень тяжелой: это было открытие чемпионата, и мы еще не знали, как будем играть.

Одно дело – подготовка на сборах, другое – стрессовая ситуация в чемпионате и то, как мы станем реагировать на нее. Конечно, мы были фаворитами и, если бы сыграли в другой день, возможно, выиграли бы. Но надо показывать, что ты лучший, именно в тот день. В футболе не всегда выигрывают фавориты, но мы знали, что нас ожидает впереди. Играть со статусом фаворита, статусом клуба и ожиданиями болельщиков – это не так просто для молодого футболиста, который еще пару месяцев назад был в аренде в другом клубе, где зацепиться за одно очко уже было успехом. Здесь совершенно другая ментальная стойкость.

Мы знали, что не можем терять очки, так как "Шахтер" – это "Шахтер" всегда. И никто тебя не будет спрашивать, что играет 20-летний Судаков, Бондаренко, Очеретько. Это никого не интересует, ведь играет "Шахтер", и мы должны с этим жить. А если ты к этому не готов, то будешь падать психологически, не выдерживая стресса. В Лиге чемпионов мы должны были найти в себе энергию, чтобы показать миру, что заслуживаем там играть. Я говорил, что эта Лига чемпионов – не марафон, а спринт. И мы в спринте из шести игр показали, где можем быть через два-три года, а не там, где мы сейчас. Мы верим в себя, но эти шесть игр дали нам право верить в себя и поверить в нас болельщикам, что мы можем быть хорошей командой, которая будет бороться за самые высокие цели. Но самое важное – чемпионат, ведь это уже марафон из 30 матчей, где ты должен показывать уравновешенность, стабильность, уметь выигрывать и противостоять стрессу. Одно дело – играть против "Металлиста", другое – играть против мадридского "Реала". Там совсем другая эмоция. Я думаю, что важны тренировочный процесс и рабочая этика, которую показывают, в первую очередь, старшие игроки.

Наши требования сначала идут к старшим, которые уже прошли все и выиграли все. Степаненко, Кривцов и другие прошли все и выиграли все, что можно было выиграть с "Шахтером". Сейчас они нам помогают, они точно знают путь и какие факторы нужны для того, чтобы показывать такой футбол, который они показывали раньше.

Мы еще строим проект и хотим выигрывать, поэтому сейчас я прошу молодых футболистов становиться лидерами. Мудрик – это сейчас как те бразильцы, что были раньше, Судаков – тоже, как и Бондаренко и Трубин, которые проявляют себя на мировом уровне. При этом они – украинцы, и это большой кайф для наставника, который их тренирует. Я думаю, что украинский футбол имеет большое будущее.



– То есть можно сказать, что за эти три месяца молодые игроки стали в какой-то мере лидерами "Шахтера"?

– С первого дня я просил молодых брать всю ответственность на футбольном поле на себя. Я не являюсь строгим или авторитарным тренером. Я пытаюсь убедить футболистов в том, что в некоторых ситуациях у нас будет больше шансов на успех. Через диалог они должны почувствовать, где находится линия между футболистом и тренером.

Если игрок переходит эту линию, значит, он неумный футболист и не может здесь находиться. Улыбка тренера – это не знак слабости. Улыбка, хорошее настроение, выпить с футболистом кофе – это лучший способ выжать из игрока максимум. Тогда, если ты крикнешь на футболиста на поле, он будет знать, что это по-доброму, ведь он тебя знает. Эта синергия очень важна, и с первого дня в Роттердаме я просил футболистов просто принять ситуацию такой, как она есть, не бежать, прячась за то, что нет легионеров. Нет, сейчас ты и есть "Шахтер".

Конечно, сразу ничего не поменяешь, но день-два, один-два матча, анализ, работа над ошибками, поражения, где-то "получили по ушам" и ходим грустные, превозмогаем свои возможности, встречаемся с лучшими командами – это все делает нас сильнее и помогает им набирать уверенность. Со временем они берут ответственность на себя, и когда сейчас смотришь на Судакова, то говоришь, что ему не может быть 20 лет, - рассказал Йовичевич.