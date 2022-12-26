"Думаю, до лета он точно останется". Кучер рассказал о будущем Артема Довбика

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер в интервью "Украинскому футболу" поделился своими мыслями по поводу будущего Артема Довбика.

"Артем очень работоспособный парень и всегда хочет совершенствоваться. Он постоянно дополнительно занимается в тренажерном зале, остается после командных тренировок и работает над ударами. Довбик еще не достиг своего предела. Он обязательно будет прибавлять и совершенствоваться. Если он не остановится, то думаю, он засияет не только в "Днепре-1" и Украине, но и в европейском топ-чемпионате.

Пока он с нами. Думаю, к лету он точно останется в "Днепре-1", но это будет зависеть от президента клуба и Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист исходя от предложений.

Как и все футболисты, он, конечно, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах. Артем классный нападающий с хорошим ударом и быстротой. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно даже АПЛ", — цитирует издание слова главного тренера днепрян.

В текущем сезоне Артем в сумме провел 28 матча, забил 19 голов и отдал пять ассистов.