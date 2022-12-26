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Эдмар: Я не умею воевать, но мог поддержать Украину в футболе

Премьер-лига
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У него жена украинка

Эдмар: Я не умею воевать, но мог поддержать Украину в футболе

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар рассказал о работе в харьковском клубе в условиях войны.

"Я, как и все, еще такого не переживал. Такой опыт у меня в первый раз. С другой стороны, я приехал поддержать Украину. Я не могу воевать, я не умею этого делать, никогда не держал в руках автомат. Но я мог поддержать в футболе страну, которая дала мне все, что у меня есть в жизни. Отсюда моя жена, здесь родились мои дети.

Когда происходят атаки, во время пребывания в укрытиях во время воздушных тревог у меня есть неприятные ощущения. Но честно, мне уже не страшно. Я уверен, что победа будет за нами, это 100%. Когда ты правильно поступаешь в жизни, думаю, тогда все меняется к лучшему в жизни.

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Хочу пожелать, чтобы как можно быстрее настал мир, чтобы у людей, находящихся в сложных ситуациях, все изменилось к лучшему. Будем помогать друг другу. Как я вижу, все украинцы сейчас пытаются помогать. Хочется, чтобы в нашу жизнь возвращались положительные эмоции, чтобы все смогли просто наслаждаться жизнью. Желаю украинцам, чтобы войны не было.

Я очень благодарен Вооруженным силам Украины за все, что они делают, что они защищают нас, защищают нашу Украину", - сказал Эдмар в интервью пресс-службе клуба.

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В статье: Эдмар Галовский Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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