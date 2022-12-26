Кучер: Нам нужно усиливаться. Мы разговариваем и с украинцами, и с иностранцами

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал необходимость кадрового усиления в зимнее трансферное окно.

– Работа в плане зимнего усиления уже ведется в "Днепре-1"?

– Переговоры ведутся, но детали раскрывать пока не буду. Потому что неясно, получится ли у нас подписать этих игроков или нет. Нам нужно усилить три-четыре позиции. Мы разговариваем и с украинцами, и с иностранцами. Дай Бог, получится их подписать. Нам обязательно нужно усиливаться.

– Кто-то из игроков покинет "Днепр-1" этой зимой?

– Я этого не исключаю, но сказать ничего конкретного пока не могу, — сказал Кучер в интервью "Український футбол".

Напомним, первую половину сезона УПЛ "Днепр-1" завершил на 1-м месте, опережая "Шахтер" на 5 очков.