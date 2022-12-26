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Основной вратарь Вереса продлил контракт с ровенским клубом
Богдан Когут продолжит выступления за красно-черных
Фото: nkveres.com
Голкипер Богдан Когут продлил контракт с ровенским "Вересом". Новое трудовое соглашение 35-летнего футболиста с "красно-черными" рассчитано до конца 2024 года, сообщает пресс-служба ровенчан.
Когут выступает за "Верес" с февраля 2020 года. В текущем сезоне кипер принял участие в 15 матчах, в которых пропустил 20 мячей и 2 раза оставлял свои ворота на замке.
В общей сложности в футболке ровенского клуба провел в чемпионате и Кубке Украины уже 98 поединков.
Напомним, ранее "Верес" продлил контракт с Михаилом Шестаковым, а также подписал первого зимнего новичка Дениса Балана.
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