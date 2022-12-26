Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него

Капитан и полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о том, кто может надеть капитанскую повязку после его ухода из клуба. 31-летний украинец опубликовал сторис в своем Instagram.

"Кто может быть следующим капитаном "Динамо"? Я считаю, что это прежде всего Николай Шапаренко и Илья Забарный. У них есть все качества для этого", - ответил Сидорчук.

К слову, Сидорчук был выбран капитаном "Динамо" в 2017 году. На его счету 307 матчей в футболке киевского клуба. 24-летний Шапаренко уже сыграл 141 матч, а 20-летний Забарный – 84.