"Думаю, не потянем запросы". Кучер - о возможном трансфере Ракицкого в Днепр-1

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, не думал ли он о приглашении в команду Ярослава Ракицкого, который недавно стал свободным агентом.

– Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в "Днепр-1". Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов.

– Но "Днепр-1" также участвует в еврокубках.

– Думаю, мы не потянем запросы Ярослава, – сказал Кучер в интервью "Український футбол".

Последним клубом 33-летнего Ракицкого был "Адана Демирспор". За четыре месяца в турецком клубе защитник сыграл в 9 матчах, оформил 1 ассист, получил 4 желтых и 2 красных карточка.