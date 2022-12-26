  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Думаю, не потянем запросы". Кучер - о возможном трансфере Ракицкого в Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Думаю, не потянем запросы". Кучер - о возможном трансфере Ракицкого в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер считает, что уровнем своей игры он подходит для команды выступающей в ЛЧ

"Думаю, не потянем запросы". Кучер - о возможном трансфере Ракицкого в Днепр-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, не думал ли он о приглашении в команду Ярослава Ракицкого, который недавно стал свободным агентом.

Читайте такжеКучер: Нам нужно усиливаться. Мы разговариваем и с украинцами, и с иностранцами

– Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в "Днепр-1". Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов.

– Но "Днепр-1" также участвует в еврокубках.

– Думаю, мы не потянем запросы Ярослава, – сказал Кучер в интервью "Український футбол".

Последним клубом 33-летнего Ракицкого был "Адана Демирспор". За четыре месяца в турецком клубе защитник сыграл в 9 матчах, оформил 1 ассист, получил 4 желтых и 2 красных карточка.

Читайте такжеАгент Ракицкого: Адана Демирспор – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Александр Кучер СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде