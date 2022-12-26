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"Думаю, не потянем запросы". Кучер - о возможном трансфере Ракицкого в Днепр-1
Тренер считает, что уровнем своей игры он подходит для команды выступающей в ЛЧ
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, не думал ли он о приглашении в команду Ярослава Ракицкого, который недавно стал свободным агентом.
– Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в "Днепр-1". Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов.
– Но "Днепр-1" также участвует в еврокубках.
– Думаю, мы не потянем запросы Ярослава, – сказал Кучер в интервью "Український футбол".
Последним клубом 33-летнего Ракицкого был "Адана Демирспор". За четыре месяца в турецком клубе защитник сыграл в 9 матчах, оформил 1 ассист, получил 4 желтых и 2 красных карточка.
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