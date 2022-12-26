Защитником Шахтера и сборной Украины интересовались иностранные клубы

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь мог сменить клуб. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире авторской программы на YouTube.

По его информации, во время весенних благотворительных и летних матчей "горняков" за игрой 23-летнего украинца наблюдали скауты несколькох иностранных клубов. Однако эти скауты "забраковали" футболиста, они не поверили в него.

В текущем сезоне Бондарь провел 16 матчей в составе "Шахтера", в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллионов евро.