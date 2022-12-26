Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитником Шахтера и сборной Украины интересовались иностранные клубы
Однако скауты "забраковали" его игру
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь мог сменить клуб. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире авторской программы на YouTube.
По его информации, во время весенних благотворительных и летних матчей "горняков" за игрой 23-летнего украинца наблюдали скауты несколькох иностранных клубов. Однако эти скауты "забраковали" футболиста, они не поверили в него.
В текущем сезоне Бондарь провел 16 матчей в составе "Шахтера", в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Правый защитник
- Минобороны России признало новый удар по авиабазе Энгельс, сообщило о погибших
- Турне Шахтера, переговоры по Мудрику, спрос на Зидана. Главные новости за 25 декабря
- Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО