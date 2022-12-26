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Сидорчук назвал игрока Динамо, с которыми ему наиболее комфортно играть в центре поля

Премьер-лига
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Сидорчук назвал игрока Динамо, с которыми ему наиболее комфортно играть в центре поля

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Капитан и полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть в центре поля.

"Лучший центральный полузащитник, вместе с которым я играл? Наверное, сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, как он не останавливается с первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.

На второе и третье место было очень много футболистов, так сейчас даже и не смогу сказать. Но, наверное, на второе место поставлю Мигела Велозу, потому что он тоже многое умел на поле и был очень умным футболистом", – сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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