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Сидорчук назвал игрока Динамо, с которыми ему наиболее комфортно играть в центре поля
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фото - ФК "Динамо" Київ
Капитан и полузащитник "
"Лучший центральный полузащитник, вместе с которым я играл? Наверное, сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, как он не останавливается с первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.
На второе и третье место было очень много футболистов, так сейчас даже и не смогу сказать. Но, наверное, на второе место поставлю Мигела Велозу, потому что он тоже многое умел на поле и был очень умным футболистом", – сказал Сидорчук.
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