Днепр-1 проведет два зарубежных зимних сбора

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер рассказал о том, когда и где команда будет проводить зимние сборы.

– Расскажите, как вы проводите отпуск во время зимней паузы?

– Какой у тренера может быть отпуск? Я всё время в работе. Сейчас я нахожусь в Кошице, готовимся к сборам "Днепра-1".

– "Днепр-1" будет проводить сбор в Словакии?

– Сначала мы соберемся в Словакии, а потом переедем в Турцию. Там запланирован двухнедельный сбор. Со спарринг-партнерами уже ведутся переговоры, их имена узнаем поближе к началу сбора.