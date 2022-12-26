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Днепр-1 проведет два зарубежных зимних сбора

Премьер-лига
(1 голосов)

Один - в Словакии, второй - в Турции

Днепр-1 проведет два зарубежных зимних сбора

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о том, когда и где команда будет проводить зимние сборы.

– Расскажите, как вы проводите отпуск во время зимней паузы?

– Какой у тренера может быть отпуск? Я всё время в работе. Сейчас я нахожусь в Кошице, готовимся к сборам "Днепра-1".

"Днепр-1" будет проводить сбор в Словакии?

– Сначала мы соберемся в Словакии, а потом переедем в Турцию. Там запланирован двухнедельный сбор. Со спарринг-партнерами уже ведутся переговоры, их имена узнаем поближе к началу сбора.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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