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Днепр-1 проведет два зарубежных зимних сбора
Один - в Словакии, второй - в Турции
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
– Расскажите, как вы проводите отпуск во время зимней паузы?
– Какой у тренера может быть отпуск? Я всё время в работе. Сейчас я нахожусь в Кошице, готовимся к сборам "Днепра-1".
– "Днепр-1" будет проводить сбор в Словакии?
– Сначала мы соберемся в Словакии, а потом переедем в Турцию. Там запланирован двухнедельный сбор. Со спарринг-партнерами уже ведутся переговоры, их имена узнаем поближе к началу сбора.
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