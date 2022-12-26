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Йовичевич: Мы только начали то, что Динамо делает уже четыре года

Премьер-лига
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Но пока что обе команды отстают от Днепра-1

Йовичевич: Мы только начали то, что Динамо делает уже четыре года

Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мыслями о соперничестве с Динамо в нынешнем сезоне.

"Мы только начали то, что "Динамо" делает уже четыре года. Мы делаем новый проект и показываем, что можем через два-три года продолжать становиться чемпионами, если эта команда сохранится. Мы отдадим все, чтобы "Шахтер" стал чемпионом в этом году.

Мы идем от матча к матчу и выгрызаем победы. И мы уже показали, что имеем достаточно материала для этого строительства. Мои футболисты уверены в себе, и на последнем матче этого года с "Ворсклой" мы пообещали друг другу, что будем биться до конца.

Однако у нас еще столько пространства впереди благодаря нашей молодой команде, благодаря тому качеству, что имеем. Потому что мы только начали то, что "Динамо" уже сделало четыре года назад. И это пространство - мотивация двигаться вперед. В этом наше преимущество.

Они заканчивают свой проект, а мы начинаем. Это и есть тот светлый путь, который видит президент, который его мотивирует. И в этом наша сила!" - сказал Йовичевич.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" после осенней части сезона делят 2-3 места с равенством очков (у "Шахтера" 2 игры в запасе). Лидирует в таблице "Днепр-1", опережая киевлян и горняков на 5 пунктов.

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В статье: Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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