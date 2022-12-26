Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Мы только начали то, что Динамо делает уже четыре года
Но пока что обе команды отстают от Днепра-1
Динамо Київ
Главный тренер "
"Мы только начали то, что "Динамо" делает уже четыре года. Мы делаем новый проект и показываем, что можем через два-три года продолжать становиться чемпионами, если эта команда сохранится. Мы отдадим все, чтобы "Шахтер" стал чемпионом в этом году.
Мы идем от матча к матчу и выгрызаем победы. И мы уже показали, что имеем достаточно материала для этого строительства. Мои футболисты уверены в себе, и на последнем матче этого года с "Ворсклой" мы пообещали друг другу, что будем биться до конца.
Однако у нас еще столько пространства впереди благодаря нашей молодой команде, благодаря тому качеству, что имеем. Потому что мы только начали то, что "Динамо" уже сделало четыре года назад. И это пространство - мотивация двигаться вперед. В этом наше преимущество.
Они заканчивают свой проект, а мы начинаем. Это и есть тот светлый путь, который видит президент, который его мотивирует. И в этом наша сила!" - сказал Йовичевич.
Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" после осенней части сезона делят 2-3 места с равенством очков (у "Шахтера" 2 игры в запасе). Лидирует в таблице "Днепр-1", опережая киевлян и горняков на 5 пунктов.
Популярное сейчас
- Только клаусула. Бенфика не собирается отпускать лучшего молодого игрока ЧМ-2022
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Минобороны России признало новый удар по авиабазе Энгельс, сообщило о погибших
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО