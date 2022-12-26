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Кучер: Мбаппе способен усилить Днепр-1. Нам как раз нужно усиление на эту позицию

Премьер-лига
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Тренер Днепра-1 - тот еще шутник

Кучер: Мбаппе способен усилить Днепр-1. Нам как раз нужно усиление на эту позицию

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер пошутил на тему, кого из участников ЧМ-2022 хотел бы пригласить в команду.

"Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить "Днепр-1".

Нам как раз нужно усиление на эту позицию", - сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер Франция Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе СК Днепр-1
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