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Кучер: Мбаппе способен усилить Днепр-1. Нам как раз нужно усиление на эту позицию
Тренер Днепра-1 - тот еще шутник
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер пошутил на тему, кого из участников
"Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить "Днепр-1".
Нам как раз нужно усиление на эту позицию", - сказал Кучер.
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Источник:Український футбол
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