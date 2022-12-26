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Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику

Премьер-лига
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Сумма "достойная и адекватная"

Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" получил официальное предложение по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика.

Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Цыганык.

Сумма, которую предложил лондонский клуб, держится в секрете, но по словам источников, на которые ссылается Цыганык, она "достойная и адекватная".

В предложении прописана и основная сумма, и бонусы, то есть, "довольно интересное предложение", говорит журналист.

Будет или нет принимать это предложение "Шахтер" – это уже вопрос переговорного процесса.

Также отмечается, что "Арсенал" контактировал и с Мудриком, и Михаил заверил, что он с удовольствием перешел бы в стан "канониров", но сейчас он игрок "Шахтера" и решение принимает только клуб.

Напомним, что недавно информацию о том, что "Арсенал" вступил в переговоры по Мудрику давал и итальянский журналист Никола Скира.

Ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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