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Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
Сумма "достойная и адекватная"
Фото: shakhtar.com
Донецкий "
Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Цыганык.
Сумма, которую предложил лондонский клуб, держится в секрете, но по словам источников, на которые ссылается Цыганык, она "достойная и адекватная".
В предложении прописана и основная сумма, и бонусы, то есть, "довольно интересное предложение", говорит журналист.
Будет или нет принимать это предложение "Шахтер" – это уже вопрос переговорного процесса.
Также отмечается, что "Арсенал" контактировал и с Мудриком, и Михаил заверил, что он с удовольствием перешел бы в стан "канониров", но сейчас он игрок "Шахтера" и решение принимает только клуб.
Напомним, что недавно информацию о том, что
Ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.
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