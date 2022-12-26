Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику

Донецкий " Шахтер " получил официальное предложение по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика.

Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Цыганык.

Сумма, которую предложил лондонский клуб, держится в секрете, но по словам источников, на которые ссылается Цыганык, она "достойная и адекватная".

В предложении прописана и основная сумма, и бонусы, то есть, "довольно интересное предложение", говорит журналист.

Будет или нет принимать это предложение "Шахтер" – это уже вопрос переговорного процесса.

Также отмечается, что "Арсенал" контактировал и с Мудриком, и Михаил заверил, что он с удовольствием перешел бы в стан "канониров", но сейчас он игрок "Шахтера" и решение принимает только клуб.

Напомним, что недавно информацию о том, что "Арсенал" вступил в переговоры по Мудрику давал и итальянский журналист Никола Скира.

Ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.