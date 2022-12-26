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Российские ДРГ пытаются форсировать Днепр возле Херсона, их сразу уничтожают, - ВСУ

Премьер-лига
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Украинские военные укрепляют свои позиции, ставят минные ограждения по всему берегу Днепра

Российские ДРГ пытаются форсировать Днепр возле Херсона, их сразу уничтожают, - ВСУ

facebook.com/GeneralStaff.ua

Новина українською

Диверсионно-разведывательные группы врага пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако Силы обороны обнаруживают их и уничтожают. Пока украинские военные укрепляют свои позиции, ставят минные ограждения по всему берегу Днепра.

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Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, передает Укринформ.

"Да есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, что касается деятельности на островах близ Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег.

Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность в данном направлении", – пояснил он.

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В статье: война с россией
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