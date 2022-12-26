Трубин и Мудрик попали в сборную молодых дарований года от Footmercato

Известный французский футбольный портал Footmercato провел внутриредакционный опрос чтобы выявить молодых талантов 2022 года (в возрасте до 21 года).

В составленную символическую сборную молодых дарований попали сразу два украинца, причем оба представляют " Шахтер " - вратарь Анатолий Трубин и вингер Михаил Мудрик.

Оба игрока набрали максимум баллов на своих позициях, что позволило им оказаться в когорте лучших.

Также среди номинантов нашлось место для вратаря "Динамо" Руслана Нещерета и центрбека "бело-синих" Ильи Забарного, но они набрали 1 и 2 балла в опросе соответственно, всерьез отстав от лидеров на своих позициях.

Интересно, что на четвертом месте в опросе на лучшего молодого правого фулбека оказался бразилец Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит "Шахтеру", но он на правах аренды играет за "Кастилью" - дубль мадридского "Реала".