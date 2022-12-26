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Трубин и Мудрик попали в сборную молодых дарований года от Footmercato
Игроки Шахтера в серьезной компании
footmercato.net
Известный французский футбольный портал Footmercato провел внутриредакционный опрос чтобы выявить молодых талантов 2022 года (в возрасте до 21 года).
В составленную символическую сборную молодых дарований попали сразу два украинца, причем оба представляют "
Оба игрока набрали максимум баллов на своих позициях, что позволило им оказаться в когорте лучших.
Также среди номинантов нашлось место для вратаря "Динамо" Руслана Нещерета и центрбека "бело-синих" Ильи Забарного, но они набрали 1 и 2 балла в опросе соответственно, всерьез отстав от лидеров на своих позициях.
Интересно, что на четвертом месте в опросе на лучшего молодого правого фулбека оказался бразилец Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит "Шахтеру", но он на правах аренды играет за "Кастилью" - дубль мадридского "Реала".
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