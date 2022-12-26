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Красников: Довбик едет на сборы с Днепром-1. Пихаленок с ним рядом

Премьер-лига
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А вот с Балули не все ясно

Красников: Довбик едет на сборы с Днепром-1. Пихаленок с ним рядом

фото - СК Дніпро-1

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Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников рассказал о ближайшем будущем в команде Артема Довбика и Александра Пихаленка.

"Довбик едет на сборы с "Днепрм-1". В самолет, и поехали.

Пихаленок? Он рядом с Довбиком", - сказал Красников.

Также функционер ответил на вопрос и о будущем Фареса Балули, который никак не может набрать форму, а также других легионеров клуба.

"Балули - это игрок большого таланта. Но одного таланта мало. У него еще полгода контаркта…

Если он приедет из отпуска с весом 90 кг… У него одна проблема – вес. Он не пьет, не курит, но кушать любит и склонен к полноте.

Кучер дал ему программу на зиму, и если он приедет с нормальным весом, на него можно будет рассчитывать. То есть, 50:50 по Балули.

У Бусанелло закончилась аренда. А Бланко и Амаш должны приехать на сборы", - сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Фарес Балули СК Днепр-1 Габриэль Бусанелло Доминго Бланко Янис Амаш
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Источник:
Football Hub

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