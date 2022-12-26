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Днепр-1 ведет переговоры с Вересом по Евгению Пасичу

Премьер-лига
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Официальная информация от спортивного директора днепрян

Днепр-1 ведет переговоры с Вересом по Евгению Пасичу

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников рассказал о возможных зимних трансферах клуба.

"С уходом Бусанелло, у которого заканчивается аренда, нам нужен крайний защитник. Мы разговариваем с "Вересом" по поводу Пасича (вероятно, речь идет о Евгении Пасиче, который в "Вересе" играет левого защитника, - ред).

Также не хватает атакующих хавбеков. Возможно, попросим у "Металлиста" кого-то в аренду. Сборы покажут.

Иностранцы? Тут есть проблема, что некоторые иностранцы боялись ехать во Львов на матчи, в Кривой Рог. Если иностранец будет согласен играть все матчи, то они будут в команде. Если нет – будем рассчитывать на своих игроков.

Билл и Пирес, которые раньше были в команде? Пирес я не знаю, а Билл едет на сборы. А останется он, или нет, уже будем смотреть", - сказал Красников.

Напомним, что "Днепр-1" закончил осеннюю часть сезона на 1-м месте в турнирной таблице, опережая "Шахтер" и "Динамо" на 5 баллов.

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В статье: Евгений Красников Верес (Ровно) Евгений Пасич СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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