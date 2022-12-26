Йовичевич: Я сейчас в лучшем клубе, который могу сравнить только с Реалом

Главный тренер донецкого " Шахтера " Игорь Йовичевич рассказал, как прошли для него месяцы с начала полномасштабной войны.

"Нет слов, которыми можно было бы выразить мое уважение и мою благодарность всем людям, которые сражаются за Украину, воинам ВСУ. Благодаря им мы имеем возможность делать то, что любим больше всего, – играть в футбол на территории Украины.

Хоть я и не являюсь украинцем, но настолько уважаю украинский народ с самого первого момента моего контакта с людьми во Львове, в "Карпатах", в западном регионе, где они уже тогда имели фундамент украинского патриотизма. Потом я это также почувствовал и в Днепре – насколько окружающие поддерживали меня, когда я был там. И восточный и западный регионы уже думают с украинским менталитетом, чтобы пойти и сделать крепче это единство. Но абсолютная благодарность всем за ту борьбу, которая продолжается уже более 300 дней. Уверен, украинцы не остановятся, пока не победят. И на протяжении этого процесса они делают возможным для нас играть в футбол.

Мы сражаемся, играя в футбол. Мы показываем, что жизнь идет. Играя в футбол, играя сердцем, мы в Лиге чемпионов показали силу украинского народа всему миру. Всем, кто меня поздравлял, я говорил: как вы сражаетесь, как вы дышите, так и мы бьемся. Это минимум, что мы хотели показать всем солдатам, всем военным ВСУ, которые смотрели наши матчи. А теми результатами, которые мы демонстрировали, я думаю, гордились не только болельщики донецкого "Шахтера", но и вся Украина. Это для нас пример того, как надо быть социально ответственным, серьезным в условиях очень и очень сложных. Потому что трудно жить, думать о спортивных результатах, о спортивных целях, когда есть опасность, есть ежедневные сирены, которые не дают тебе работать из-за того, что ты должен быть в укрытии. И для нас, иностранцев, это тоже атипичная ситуация, но вокруг меня друзья-украинцы, и я просто чувствую себя как один из вас.

Многие меня спрашивают, почему я не уезжаю из Украины. Но эта огромная эмпатия к украинцам делает меня одним из вас. И семья меня в этом поддерживает. Я сейчас в лучшем клубе, который могу сравнить только с "Реалом" (Мадрид), – по организации, по людям, которые работают в клубе. То, что я почувствовал тогда на протяжении пяти лет в "Реале", то же я чувствую сейчас и тут, в "Шахтере". По исполнению всех обязательств – моральных, финансовых, – по всем параметрам, которые делают клуб великим. Потому что великие люди работают в этом клубе.

Хочу пожелать сил украинцам, чтобы выдержать и победить. Вперед, к победе, Украина! И думаю, что эта ситуация изменит менталитет и характер украинского народа. Со временем этот характер военных – не сдаваться в экстремальных условиях, не сдаваться против оппонента с куда большим, возможно, ресурсом – сформирует характер народа.

А по-спортивному: посмотрите, что мы имеем сейчас в футболе. Сборная Украины с футболистами "Динамо", "Днепра-1", "Шахтера", где Трубин на воротах, Судаков, Миша Мудрик, Бондаренко, Крыськив – это будущее, а на самом деле и настоящее украинского футбола. То есть получаешь социальный компонент. Меняется менталитет, характер, и имеешь спортивный компонент – качество, талант. И когда это перемножится, будет успех национальной сборной Украины. То, что вы сейчас видите в сборной Хорватии, тот патриотизм – это сформировала военная ситуация, которая была на протяжении четырех лет с 1991 года и которая поменяла хорватскому народу менталитет. Так что сохраняем дух и дальше держимся! - рассказал Йовичевич.