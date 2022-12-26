Кучер: Какая Лига чемпионов? Нам еще играть и играть

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Я никогда не загадываю вперед. Впереди у нас длинный путь, сыграно только половину чемпионата. Какая Лига чемпионов? Нам еще играть и играть. Говорить сейчас о Лиге чемпионов рано. Очень рано.

Понятно, что у меня и футболистов есть желание выступать в Лиге чемпионов. Мы будем работать для достижения цели. Но это футбол и все должны адекватно оценивать реальность – впереди еще второй круг, вся борьба впереди", - сказал Кучер.