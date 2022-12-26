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Кучер: Какая Лига чемпионов? Нам еще играть и играть
Коуч Днепра-1 не загадывает наперед
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
"Я никогда не загадываю вперед. Впереди у нас длинный путь, сыграно только половину чемпионата. Какая Лига чемпионов? Нам еще играть и играть. Говорить сейчас о Лиге чемпионов рано. Очень рано.
Понятно, что у меня и футболистов есть желание выступать в Лиге чемпионов. Мы будем работать для достижения цели. Но это футбол и все должны адекватно оценивать реальность – впереди еще второй круг, вся борьба впереди", - сказал Кучер.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Днепр-1" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" и "Динамо" на 5 очков.
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