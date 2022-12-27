Сирены во время матчей, отключения электричества и частые переезды. Патрик ван Леувен рассказал израильским СМИ о своей работе в Заре

Главный тренер " Зари " Патрик ван Леувен, который в сове время работал в Изралии, рассказал местным СМИ о своей работе с луганским клубом.

- Итак, вы покинули Тель-Авив, тренируете в "Заре". Какая сейчас ситуация в Украине?

- С момента прибытия сюда я постоянно пытаюсь объяснить ситуацию людям в Израиле. Сейчас сирены постоянно, но что касается людей, они живут с этим. В больших городах легче жить.

- Вы имеете в виду, что во время войны можно нормально жить? Есть ли электричество? Есть элементарные вещи?

- Что касается электроэнергии, ситуация все время меняется, то в отдельных районах есть, то нет. Круглосуточно электричество никто не получает. Что касается войны, то я там был несколько недель, и все было относительно под контролем, но такова сейчас жизнь в Украине. Конечно, тяжело так жить, но для меня это немного легче, потому что я работаю с командой на тренировках, поэтому я всегда занят.

- Ваша команда из Луганска, то есть из наиболее разбомбленного в Украине региона. Как вам удается работать в тени войны?

- Киевское "Динамо" дало нам место для тренировок, поэтому большую часть времени провожу в Киевской области. До этого мы ездили тренироваться и играть в Польшу, затем вернулись в Украину, в более безопасные города.

- То есть, вы работаете не в зоне боевых действий?

- Город Луганск находится в зоне боевых действий, но в Луганске невозможно тренироваться и играть. Там началась война, впоследствии охватившая всю Украину, поэтому мы переехали в другие регионы. Лига остановилась, клуб переехал в другой город, пришлось все перестраивать. Я начал работать с игроками за несколько недель до начала матчей, мы несколько задержались в Киевской области и пытаемся нормально жить в этих непростых условиях.

- У вас есть игроки, приехавшие из зоны боевых действий?

- У меня игроки со всей Украины.

- Как на самом деле проходит чемпионат при военном положении?

- Ситуация меняется. Все время играем в разных уголках страны. Я профессионал, но иногда есть вещи, которые не всегда под моим контролем, но я стараюсь делать все возможное. Даже если на несколько часов нет электричества, то тактические сборы переносятся на улицу, на дневной свет Когда звучит тревога, вы должны принять решение, прекратить тренировку на какое-то время или прекратить ее полностью. У нас был случай сирены во время матча, и пришлось остановить все на час. Это случается достаточно много раз в чемпионате. Мы продолжаем играть, потому что футбол – это единственное, что дает некоторую радость людям в Украине, продолжать играть в футбол для народа – это то, что придает нашим игрокам силы.

- По сравнению с войнами, которые мы пережили в Израиле, по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине, выглядит ли Израиль сейчас раем?

- Различий, конечно, много. Сейчас момент Израиль является очень хорошим местом, чтобы сделать паузу и отдохнуть от войны, да. У нас еще много работы в Украине, мы работаем с новой командой, у которой есть новые игроки. К счастью, есть команды, которые нам помогают, например, киевское "Динамо", которое дало нам молодых и хороших игроков, а остальные пришли со скаутинга, поскольку в этой ситуации можно подписать игроков со стороны. Мы стараемся продолжать работать, как всегда.

- Хотели бы вы однажды вернуться в Израиль? Может даже снова поработать здесь, в израильском футболе?

- В Израиле у меня много друзей, и я провел много хороших времен. Что будет в будущем? Что касается меня, то все возможно, в той или иной ситуации, может быть, я вернусь тренировать в Израиле, если так сложится.