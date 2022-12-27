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Егор Твердохлеб зимой может покинуть Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок может пойти на повышение

Егор Твердохлеб зимой может покинуть Минай

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Атакующий полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб зимой может покинуть команду. Напомним, что Егор в этом году на правах свободного агента из "Горняка-Спорт" перешел в ужгородский клуб.

По нашей информации, 22-летним хавбеком интересуются "Александрия" и "Ворскла". Если "Александрия" окончательно решит подписать Егора, она настроена выкупить его контракт у "Миная".

В нынешнем сезоне УПЛ Твердохлеб сыграл 14 матчей (1177 минут), в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 300 тысяч евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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