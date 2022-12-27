Егор Твердохлеб зимой может покинуть Минай

Атакующий полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб зимой может покинуть команду. Напомним, что Егор в этом году на правах свободного агента из "Горняка-Спорт" перешел в ужгородский клуб.

По нашей информации, 22-летним хавбеком интересуются "Александрия" и "Ворскла". Если "Александрия" окончательно решит подписать Егора, она настроена выкупить его контракт у "Миная".

В нынешнем сезоне УПЛ Твердохлеб сыграл 14 матчей (1177 минут), в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 300 тысяч евро.