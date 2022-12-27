Йовичевич: Когда смотрели характеристики Гочолейшвили, то поняли, что он будет полезен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал подписание правого защитника "Сабуртало" Георгия Гочолейшвили.

"Время покажет. Когда смотрели его характеристики, то поняли, что он может принести нам пользу. Он быстрый, выносливый, агрессивный, конкретный при завершении, может пробить и левой, и правой ногой, забивает голы.

После перехода в лучшую лигу (из чемпионата Грузии в УПЛ – прим.) он и сам может вырасти. Увидим, как он сможет ответить на конкуренцию, на стоящего перед ним оппонента. Будет очень любопытно.

Нельзя считать его усилением, пока не увидим его на футбольном поле в Украине. Пока он - новичок", - сказал Йовичевич.