Спортивный юрист: Мудрик легально может выехать для трансфера в АПЛ, а к Костышину могут быть вопросы

Спортивный юрист и адвокат Илья Скоропашкин прояснил подробности выезда футболистов из страны для трансфера в иностранные клубы во время военного положения.

– Если Мудрик зимой все-таки перейдет в "Арсенал" или другой заграничный клуб, есть ли какие-то легальные механизмы, благодаря которым он сможет длительное время находится заграницей?

– С 27 сентября, в соответствии с Постановлением Кабмина №1082, перечень оснований для пересечения границы был расширен также и для спортсменов, которые включены в состав спортивных клубов наивысших дивизионов по игровым видам спорта. При этом, исходя из текста Постановления, имеются в виду не только украинские клубы, но и иностранные.

Получается, что при пересечении границы в такой способ проблем не будет, но при себе нужно иметь подписанный контракт и официальное письмо министра молодежи и спорта к Госпогранслужбе о причинах выезда.

Но в таком случае Мудрику придется каждый месяц получать письма-продления его срока пребывания заграницей для участия в АПЛ, так как по закону установлено ограничение в 30 дней для нахождения заграницей.

– Есть ли вообще у спортсменов какие-то льготы касательно пересечения границы и нахождения за границей?

– Только в вышеупомянутых случаях: для участия в официальных спортивных мероприятиях и при выступлении в составе команды высшего дивизиона. В никаких других частях льготы не предусмотрены.

– Получается, что Мудрик может легально выехать для трансфера в АПЛ, а вот Денис Костышин, который перебрался в американский "Эль-Пасо" (команда не играет в МЛС) нет?

– Да, Мудрик легально может выехать. А к Костышину могут быть вопросы.

– Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко недавно посетили Украину и спокойно вернулись обратно в ОАЭ, это благодаря их участию в высшем дивизионе ОАЭ?

– Наверное, так и есть.

– По отдыху Мудрика в ОАЭ появилась информация от "Шахтера", что он получил разрешение на выезд в Варшаву для оформления визы, чтобы зимой вместе с клубом отправиться в турне по США. За выезд в Варшаву через ОАЭ для него могут быть какие-то последствия?

– Последствий не будет, если он вернется в пределах установленного строка, - рассказал адвокат.