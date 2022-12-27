Источник: Севилья планирует арендовать вингера Динамо

Вингер киевского "Динамо" Витиньо, который сейчас играет на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе", имеет вариант продолжения карьеры в Испании.

Как сообщает Vamos Mi Sevilla FC, в услугах 23-летнего бразильца заинтересована "Севилья". Испанский клуб планирует арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Кроме того, как утверждает источник, интерес к Витиньо проявляют португальская "Бенфика" и нидерландский "Аякс".

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Аренда вингера с "Атлетико Паранаэнсе" заканчивается 31 декабря, а его контракт с "Динамо" действует до лета 2026 года. В 25 матчах за бразильский клуб Витиньо отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов евро.

После 14-ти туров "Севилья" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.