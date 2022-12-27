Сирота: Первая половина сезона вышла не такая, как мы ожидали

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота прокомментировал выступление команды в первой половине сезона 2022/23.

– Конечно, первая половина сезона вышла не такая, как мы ожидали и надеялись. Почему так получилось, тренерский штаб будет объяснять нам на тренировочных сборах – будем разбирать ошибки и работать на поле для того, чтобы не повторять их в дальнейшем.

– Также команда в этом сезоне не вышла в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы вообще провалилась. Закономерен ли такой итог?

– В Лиге чемпионов мы дошли до решающего раунда квалификации, но "Бенфика", которая противостояла нам, показала, что является действительно очень качественной командой, и в двух матчах с ними мы не смогли, или соперник не позволил, показать всего того, на что способны.

А в Лиге Европы нам откровенно не везло. К примеру, если бы в домашнем матче с АЕК засчитали наш гол в первом тайме, счет стал бы ничейным, и я уверен, что мы выиграли бы этот матч. Эта победа точно придала бы нам уверенности. Также во многих матчах пропускали на последних минутах – наверное, из-за нехватки концентрации до финального свистка.

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– Команда много пропускала – как в матчах чемпионата ("Днепр-1", "Заря", "Шахтер"), так и в еврокубках. В тех матчах действия обороны были не лучшими? Уже поняли, что именно привело к этому?

– Когда команда пропускает голы, это вина не только обороны, поскольку как пропускает, так и забивает вся команда. На это есть как объективные, так и субъективные причины – как по мне, одними из основных были частые переезды и много времени, проведенного в пути, и опять же недостаток концентрации на последних минутах.

– После начала войны наш чемпионат оставили многие легионеры, которые выступали как в топовых командах, так и в середняках. В общем, уровень чемпионата от этого ослаб или, напротив, выровнялся?

– Нам Мистер говорил еще задолго до начала нынешнего сезона, что чемпионат Украины в этом году будет гораздо сложнее и интереснее. Так и получилось, ведь каждая команда может играть на равных с лидерами и отбирать у них очки, - сказал Сирота в интервью "Український футбол".