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Бандура: За годы карьеры я научился оставлять все мысли в раздевалке

Премьер-лига
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Голкипер "Миная" - о том, как на его игру влияет война в Украине

Бандура: За годы карьеры я научился оставлять все мысли в раздевалке

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Капитан и голкипер "Минаю" Александр Бандура пообщался с клубной пресс-службой о своем отдыхе, футболе, войне и поздравил украинцев с праздниками.

– Ты сейчас в Сумах, наконец, вместе с семьей. Хорошо проводишь время?

– Да я дома. Скажу так – время не теряю, потому что за период моего отсутствия дел немного накопилось. А ведь главное с детьми хочется провести как можно больше времени, жене внимание уделить. Тем более сейчас, когда в стране идет война.

– По футболу скучаешь или за свою долгую карьеру уже немного наигрался и хочется больше побыть дома – отдохнуть?

– Два в одном – хочется в футбол играть все время и рядом с семьей быть. Спортсменам это удается не всегда. В канун Нового года поделюсь маленькой мечтой ― хочется, чтобы команда из Сум когда-то играла в УПЛ.

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– Как на твою игру влияет война в Украине? Случается ли такое, что выходишь на матч сам не свой из-за новостей или наоборот заряженный благодаря очередным победам наших военных?

– До сих пор в голове не укладывается, что Россия развязала полномасштабную войну в Украине. более 300 дней войны, а не верится, что мы все это переживаем. Каждый день на передовой парни и девушки дерутся за нашу независимость. Спасибо им – каждый из них настоящий герой. Благодаря им мы можем жить.

Честно говоря, за годы карьеры я научился оставлять все мысли в раздевалке. Выходишь на поле и делаешь свою работу. А после матча возвращаешься к новостям.

Я хочу поздравить всех украинцев с новогодними праздниками. Пожелать здоровье и победы. А нашим защитникам ― поклониться. Вы герои! Не только наши, но и всей Европы. Настоящие воины света, – сказал Бандура.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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