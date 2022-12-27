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С начала полномасштабной войны Ахметов потерял 9,3 млрд долларов

Премьер-лига
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При этом он остается самым богатым украинцем

С начала полномасштабной войны Ахметов потерял 9,3 млрд долларов

shakhtar.com

Новина українською

Авторитетное издание Forbes-Украина опубликовало обновленный рейтинг самых богатых украинцев. Украинский журнал показал, как полномасштабная война с Россией ударила по карманам многих бизнесменов.

Одним из тех, кто больше всего потерял - президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов. Его активы уменьшились с 13,7 до 4,4 млрд долларов. При этом он продолжается оставаться на первой строчке рейтинга.

В топ-20 также вошли владелец "Ворсклы" Константин Жеваго, президент Федерации тяжелой атлетики Украины и вице-президент УАФ Александр Герега и его супруга Галина, бывший руководитель "Севастополя" Вадим Новинский и президент "Металлиста" Александр Ярославский.

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Состояние Жеваго уменьшилось с 2,1 миллиарда долларов до 1,4 млрд, Герег - с 1,8 млрд до 1,2 млрд, Новинского - с 3,5 млрд до 1 млрд, Ярославского - с 1 миллиарда до 340 миллионов долларов.

Стоит обратить внимание, что из-за потери гражданства Украины из списка выпал экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский. Его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ринат Ахметов Александр Ярославский Игорь Коломойский Шахтер (Донецк) Константин Жеваго Александр Герега Металлист (Харьков)
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Источник:
Forbes.ua

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
27.12.2022 в 14:38
Ну, правильну ж ідею було озвучено багатьма: або Ахметов витрачатиме ще більше на допомогу ЗСУ, хоча він і так витрачає більше за інших, або рф позбавить його ще більшої кількості млрд. Продовжуємо підтримувати ЗСУ.
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