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С начала полномасштабной войны Ахметов потерял 9,3 млрд долларов
При этом он остается самым богатым украинцем
shakhtar.com
Авторитетное издание Forbes-Украина опубликовало обновленный рейтинг самых богатых украинцев. Украинский журнал показал, как полномасштабная война с Россией ударила по карманам многих бизнесменов.
Одним из тех, кто больше всего потерял - президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов. Его активы уменьшились с 13,7 до 4,4 млрд долларов. При этом он продолжается оставаться на первой строчке рейтинга.
В топ-20 также вошли владелец "Ворсклы" Константин Жеваго, президент Федерации тяжелой атлетики Украины и вице-президент УАФ Александр Герега и его супруга Галина, бывший руководитель "Севастополя" Вадим Новинский и президент "Металлиста" Александр Ярославский.
Состояние Жеваго уменьшилось с 2,1 миллиарда долларов до 1,4 млрд, Герег - с 1,8 млрд до 1,2 млрд, Новинского - с 3,5 млрд до 1 млрд, Ярославского - с 1 миллиарда до 340 миллионов долларов.
Стоит обратить внимание, что из-за потери гражданства Украины из списка выпал экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский. Его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.
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