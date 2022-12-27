С начала полномасштабной войны Ахметов потерял 9,3 млрд долларов

Авторитетное издание Forbes-Украина опубликовало обновленный рейтинг самых богатых украинцев. Украинский журнал показал, как полномасштабная война с Россией ударила по карманам многих бизнесменов.

Одним из тех, кто больше всего потерял - президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов. Его активы уменьшились с 13,7 до 4,4 млрд долларов. При этом он продолжается оставаться на первой строчке рейтинга.

В топ-20 также вошли владелец "Ворсклы" Константин Жеваго, президент Федерации тяжелой атлетики Украины и вице-президент УАФ Александр Герега и его супруга Галина, бывший руководитель "Севастополя" Вадим Новинский и президент "Металлиста" Александр Ярославский.

Состояние Жеваго уменьшилось с 2,1 миллиарда долларов до 1,4 млрд, Герег - с 1,8 млрд до 1,2 млрд, Новинского - с 3,5 млрд до 1 млрд, Ярославского - с 1 миллиарда до 340 миллионов долларов.

Стоит обратить внимание, что из-за потери гражданства Украины из списка выпал экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский. Его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.